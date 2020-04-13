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Нежная красавица: Джамала подчеркнула беременный животик облегающим нарядом

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.04.2020 - 11:28
Нежная красавица: Джамала подчеркнула беременный животик облегающим нарядом
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица устроила утреннюю домашнюю фотосессию

Карантин внес свои коррективы в жизни всех украинцев, и особенно артистов, ведь все концерты и съемки отменены. Джамала, которая сейчас беременна вторым ребенком, ответственно подошла к этому и остается дома, чтобы не рисковать лишний раз. Певица стала больше общаться с поклонниками, а также устраивает онлайн-концерты и исполняет свои песни и всемирно известные хиты. Да и двухлетний сыночек Эмир-Рахман не дает родителям соскучиться - звезда даже призналась, что у нее уже истощилась фантазия, как бы еще развлечь малыша.

При этом Джамала не запустила себя - она любит принарядиться, сделать красивые макияж и прическу и устроить домашний фотосет. Именно этим артистка занялась в понедельник с утра и порадовала своих фанов новыми эффектными кадрами.

Певица примерила черные джинсы с крупными трендовыми "дырками" на коленях и облегающую кофту с геометрическим принтом кофейного оттенка. Наряд акцентировал внимание на уже заметно округлившемся животике звезды и снимки вышли очень живые и нежные.

Нежная красавица: Джамала подчеркнула беременный животик облегающим нарядом

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

К слову, на этот раз исполнительница обошлась практически без макияжа и лишь накрасила ресницы. Она позировала, сидя и лежа на полу.

"Утренняя", - прокомментировала публикацию Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Атмосферные фото не оставили равнодушными подписчиков артистки и они оставили ей много теплых комментариев.

  • Чудесная
  • Очень нежная и милая
  • Красуня
  • Ніжна, тендітна...
  • Красивая
  • Красотулечка!!!! В этот раз в ожидании дочурки!!
  • Ви прекрасні
  • Джа, такая прекрасная и такая настоящая
  • Нежные и тёплые фото
  • Неймовірна
  • Ви найгарніша
  • Дуже красива!!! хай щастить!!!
  • Сонячна казкова!
  • Дуже гарно виглядаєте

Нежная красавица: Джамала подчеркнула беременный животик облегающим нарядом

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала впервые рассказала об опасной болезни и очаровала архивными фото.

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