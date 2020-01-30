Нежная кошечка: Тина Кароль зачаровала милым домашним луком

Певица стала все чаще делиться атмосферными и уютными кадрами
Тина Кароль - настоящая роковая женщина и уже не один месяц интригует публику своим якобы романом с коллегой по сцене Даном Баланом. Певица не раскрывает никаких подробностей и отвечает уклончиво на вопросы, что еще больше подогревает интерес к этой теме. Однако на своей страничке в Instagram поп-дива кроме снимков в откровенных и горячих образах стала выкладывать все больше кадров, от которых веет домашним уютом.
На свежем снимке Тина запечатлена в длинном белом свитере. Слегка приспущенный наряд позволяет полюбоваться на плечико и часть ножки артистки. На лице у нее нежный макияж в светлых тонах, а волосы небрежно рассыпаны по плечам и лицу звезды.
Кароль очаровательно улыбается и мило смотрит в объектив.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Поклонники Тины поспешили рассыпаться в комплиментах, при этом многим понравился такой нежный и домашний образ исполнительницы.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, ранее Тина Кароль высказалась о романе с Даном Баланом и рассекретила свою диету.