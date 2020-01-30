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Нежная кошечка: Тина Кароль зачаровала милым домашним луком

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.01.2020 - 17:28
Нежная кошечка: Тина Кароль зачаровала милым домашним луком
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица стала все чаще делиться атмосферными и уютными кадрами

Тина Кароль - настоящая роковая женщина и уже не один месяц интригует публику своим якобы романом с коллегой по сцене Даном Баланом. Певица не раскрывает никаких подробностей и отвечает уклончиво на вопросы, что еще больше подогревает интерес к этой теме. Однако на своей страничке в Instagram поп-дива кроме снимков в откровенных и горячих образах стала выкладывать все больше кадров, от которых веет домашним уютом.

На свежем снимке Тина запечатлена в длинном белом свитере. Слегка приспущенный наряд позволяет полюбоваться на плечико и часть ножки артистки. На лице у нее нежный макияж в светлых тонах, а волосы небрежно рассыпаны по плечам и лицу звезды.

Кароль очаровательно улыбается и мило смотрит в объектив.

Нежная кошечка: Тина Кароль зачаровала милым домашним луком

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники Тины поспешили рассыпаться в комплиментах, при этом многим понравился такой нежный и домашний образ исполнительницы.

  • Нежная кошечка
  • какой котёнооок
  • бусинкаааааа!
  • прелесть
  • Ааааа. Невероятная красота
  • Такая милота и нежнятинка
  • Дуже гарна
  • Безумно красивая
  • куколка
  • Какая нежная
  • Зая
  • Дуже затишне фото!Немає червоноі помади, мабудь і Тіна відчуває душевний затишок!!!
  • Великолепная
  • Нежный наш Ангел земной ...
  • Неимоверно идет образ нежности

Нежная кошечка: Тина Кароль зачаровала милым домашним луком

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Тина Кароль высказалась о романе с Даном Баланом и рассекретила свою диету.

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