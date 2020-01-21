Неземной: главным героем шоу Холостяк 10 стал пилот (видео)

Холостяк 10 (фото: СТБ)

Имя нового холостяка пока держат в секрете

Эта весна на СТБ будет наполнена неземными эмоциями и страстями, ведь впервые главным героем романтического реалити стал Холостяк, который с легкостью преодолевает земное притяжение. Уже скоро на телеканале СТБ стартует 10-й сезон шоу Холостяк!

Он – пилот и владелец летной школы в Америке (Майами). Ему не страшны стихии. Он ставит себе заоблачные цели и достигает их. Он много лет шел к своей мечте – покорить небо за штурвалом самолета. А теперь он хочет летать на крыльях любви.

Неземной Холостяк! – Холостяк 10. Скоро на СТБ!

Премьера десятого сезона реалити Холостяк в эфире СТБ традиционно состоится в марте.

Саундтреком к тизеру стала кавер-версия звездного хита Diamonds в исполнении пары, которая также встретилась в популярном телевизионном проекте, Романа Дуды и Веры Кекелии. Аранжировка – Владислав Музыченко, музыкальный продюсер промо СТБ.

Ведущий – Григорий Решетник.

Холостяк 10 станет пилот (фото: СТБ)

Напомним, ранее Никита Добрынин (Холостяк 9) рассказали о помолвке на Бали, которая состоялась 17 января.

Никита рассказал, что ждал того самого момента, чтобы позвать Дашу замуж - и Бали идеально подошло для этого.

"Я бы сделал предложение и раньше. Но искал особенный момент, чтобы это событие запомнилось нам на всю жизнь. Скажу честно, что изначально было несколько идей. Но когда понял, что нас ждет поездка на Бали, решил сделать предложение здесь. Этот остров невероятно красивый, загадочный и отчасти мистический", - признался мужчина.