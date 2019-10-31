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Неземная! Тина Кароль заворожила эффектным фотосетом в нарядах украинских дизайнеров

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.10.2019 - 09:48
Неземная! Тина Кароль заворожила эффектным фотосетом в нарядах украинских дизайнеров
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица устроила атмосферную фотосессию в пустыне

Тина Кароль очаровывает и покоряет своими перевоплощениями на сцене и во время эффектных фотосетов. Например, во время десятого прямого эфира шоу Танцы со звездами 2019 она стала ангелом, который не смог устоять перед соблазнительным "Дракулой2 Даном Баланом – чувственный номер артистов покорил и растрогал зрителей. Настоящим сюрпризом для поклонников стала атмосферная фотосессия Тины для журнала Viva! Снимки в эффектных образах и бэкстейдж со съемок артистка опубликовала в Instagram.

Украинская поп-дива красовалась в легком летящем коралловом платье от украинского дизайнера Лилии Литковской среди песчаных барханов пустыни, а также гранитных скал. Минимум макияжа и бронзовый загар довершили органичный образ звезды.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Также она облачилась в белоснежное платье от украинского бренда BEVZA по фигуре с оригинально оформленным лифом. Наряд идеально подчеркнул роскошную грудь певицы и ее аппетитные формы. Оригинальная деталь – необычный обруч-повязка от украинского дизайнера Руслана Багинского. Кстати, его головные уборы облюбовали звезды с мировым именем – супермодель Белла Хадид, дочь Синди Кроуфорд Кайи Гербер, актриса Памела Андерсон и топ-модель Ирина Шейк.

Неземная! Тина Кароль заворожила эффектным фотосетом в нарядах украинских дизайнеров

Неземная! Тина Кароль заворожила эффектным фотосетом в нарядах украинских дизайнеров

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

В сториз она показала еще один сексапильный образ в коротком белом платье интересной фактуры с длинным рукавом – творение украинского бренда CULTNKD. Тина показала кадры со своей эффектной фотосессии и продемонстировала сексуальные выгодные позы перед объективом фотографа Алины Симоненко.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники пришли в восторг от обилия нарядов и привлекательных образов.

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  • Вообще-то незаконно быть настолько красивой
  • Неземная
  • Заколдовала своим взглядом, очень красивая
  • Кайфоовая
  • Неймовірна

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль и Дан Балан завалили соцсети романтичными фото со своей выступления на Танцах со звездами 2019.

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