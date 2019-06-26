"Неземная красота": Лилия Ребрик заворожила романтикой в невесомом платье

Лилия Ребрик – постоянный источник стильного вдохновения и энергии. Украинская телеведущая буквально каждый день радует свою многотысячную армию поклонников модными нарядами. И каждый раз – это что-то новенькое. Отметим, что Ребрик является ведущей популярного утреннего шоу "Ранок з Україною", в рамках которого от эфира к эфиру и появляется в различных образах.

Так, на свой instagram-страничке Ребрик показала новый стильный выход. На этот раз телеведущая блистала в воздушном летнем платье с трендовым сегодня плиссе. Платье отличается пышной ассиметричной юбкой с небольшим шлейфом, который эффектно развивается на ветру. Плечи открыты, а талию подчеркивает тонкий пояс.

Свой романтичный образ Ребрик дополнила туфлями яркого розового оттенка на высокой шпильке. Волосы распущены, а в ушках – массивные белые серьги.

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Фото, сделанные на рассвете, особые… Любимое утро, любимый цвет, любимый крой, любимое лето. Не идешь - а как-будто летишь птицей", - романтично подписала новые фото Ребрик.

Конечно же, поклонники телеведущей поспешили оставить свои отзывы:

"Неземная красота. Любуюсь вами каждый день. Такая энергичная, молодая, красивая, любимая"

"Платье - фантастика!"

"Восхищаюсь вашим оптимизмом, красотой и умением видеть счастье в мелочах! Лиличка, Вы - супер!"

"Лиля, Вы супер красотка!"

"Очень красиво! Красотка!"

"Легкость, свежесть, воздух…"

"Какое красивое платье и красоточка в нем!"

"Очень красивый образ!"

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebr

Кстати, сегодня телеведущая уже удивляла новыми фото и фигурой. Лилия Ребрик в купальнике показала пышную грудь и аппетитные формы.

Также до этого Ребрик зачаровала стройностью в сочном комбинезоне. Телеведущая тогда решила забавно поразмышлять о "дне сна".