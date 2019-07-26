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"Невозможо не влюбиться": Катя Осадчая без косметики очаровала нежностью и романтикой

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.07.2019 - 12:26
"Невозможо не влюбиться": Катя Осадчая без косметики очаровала нежностью и романтикой
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая подводит итоги путешествия по Амстердаму

Катя Осадчая за последние пару дней просто-таки не сходит с новостных полос! Напомним, что телеведущие Осадчая и Горбунов улетели на три дня в Амстердам, где провели насыщенный отдых в компании друг друга. И хотя пара улетела на три дня, но фотографий и видео они сделали столько, словно пробыли там несколько недель.

Тепрь же пара подводит итоги путешествия. Особенно активно делиться своими эмоциями и впечатлениями именно Осадчая. В своем новом посте на instagram-страничке телеведущая оставила обширный комментарий на тему того, как сильно она любит города, расположенные на побережьях водойомов. 

Города на воде - моя отдельная любовь! Когда из окна видно реку, когда почти у каждого горожанина лодка, когда летом каналы становятся местом, где ездит весь город, а в выходные это сплошные лодка-пати. Есть те, кто живет на воде, на баржах, их всего 250. И когда-нибудь я наберусь смелости и во время путешествия забронирует такой вид жилья. Зимой, иногда, каналы замерзают и весь город выходит кататься на коньках, это явление очень редкое, но я не теряю надежду проехаться на коньках по каналам, ведь коньки - это еще одна большая любовь. Амстердам, у нас еще много планов и мы обязательно вернемся #amsterdam #holland” - трогательно пишет Осадчая.

При этом свой пост ведущая, как всегда, сопроводила целой серией фотографий.

 

Фото: instagram.com/kosadcha

На одном из фото можно рассмотреть романтический образ телеведущей. Осадчая позирует на фоне канала в Амстердаме. При этом ведущая смотрит куда-то в сторону. На ней - легкое платье на тонких бретельках, которое открывает плечи. Волосы собраны в пучок и украшены большим черным бантом. Из украшений - золотые подвески. 

К слову, Осадчая позирует без макияжа. Во время поездки телеведущая решила обойтись без косметики и дать своей коже также отдохнуть. 

&quot;Невозможо не влюбиться&quot;: Катя Осадчая без косметики очаровала нежностью и романтикой

&quot;Невозможо не влюбиться&quot;: Катя Осадчая без косметики очаровала нежностью и романтикой

Романтичные Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha) 

Поклонники ведущей также поспешили засыпать ее восторженными комментариями: 

  • Супер! И мы там были неделю назад! Посещали музей Мадам Тюссо?)” 
  • “Да,в Амстердам невозможно не влюбиться!” 
  • “Красотища!”
  • “Ух ты! Катенька, вы прекрасны” 
  • “Красота! И вы с мужем прекрасны!” 
  • “Нідерланди це любов з першого погляду,і неважливо маленьке місто чи велике”

&quot;Невозможо не влюбиться&quot;: Катя Осадчая без косметики очаровала нежностью и романтикой

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha 

Напомним, ранее Катя Осадчая воодушевила осуществлением давней мечты. Телеведущая посетила всемирно известный музей в Гааге, где увидела картины известных авторов. 
 
Также именитые телеведущие решили попробовать местные "деликатесы". Как известно, столица Нидерландов – это портовой город. Поэтому недостатка в морепродуктах здесь нет. Катя и Юрий попробовали одну из "фишек" местного фастфуда, а именно – сендвич с селедкой. Также пара заскочила в один из ресторанчиков, заказав сытный набор морских деликатесов.
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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбуновтелеведущая
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