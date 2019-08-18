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"Невозможно скрыть любовь": Владимир Дантес сделал неожиданное признание мужчине

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.08.2019 - 15:31
"Невозможно скрыть любовь": Владимир Дантес сделал неожиданное признание мужчине
Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Первой на признание отреагировала жена Дантеса - Надя Дорофеева

Блогер, бизнесмен и музыкант Владимир Дантес, который недавно отметил годовщину свадьбы с певицей Надей Дорофеевой, не прочь подшутить над женой и друзьями. Очередной прикол, который придумал Владимир поставил его поклонников в затруднительное положение. Дантес опубликовал фото с мужчиной в своем Instagram, под которым оставил весьма загадочную подпись.

&quot;Невозможно скрыть любовь&quot;: Владимир Дантес сделал неожиданное признание мужчинеФото: (instagram.com/vladimirdantes)

"@leokolos вот и пришло время фотографии!!!))) невозможно скрыть эту любовь!!! Мы жили вместе и женщины не смогли помешать нам, мы работали вместе и конкуренты не смогли помешать нам. Даже твоя с @ammdance это было Наше с Тобой общее решение!!! С днём рождения!!!! Леонид!!!" - написал Владимир.

Первой на пост отреагировала Надя Дорофеева, оставив целых два комментария со смайлами и смешками.

&quot;Невозможно скрыть любовь&quot;: Владимир Дантес сделал неожиданное признание мужчине

А вот подписчики музыканта были озадачены таким признанием и принялись осторожно рассуждать, что он хотел этим сказать.

  • Владимир, не обижайтесь. Но вы вдвоем на этом фото выглядите, как влюбленная пара
  • Сектантские фото в студию
  • Все, что во взгляде, нельзя скрыть)) спасибо, мой друг
  • Какие глубоко красивые!
  • Такие серьёзные
  • Прекрасная пара!
  • Владимир, ну вы и провокатор))) написано идеально для жолтенькой прессы
  • Скажите, пожалуйста, что вы не держитесь за руки
  • Какие красивые
  • Каминг-аут, я так и думала
  • Люди хотят видеть то во, что верят или придумали
  • Типа смешно
  • ну ради такого, я бы тоже отказалась от обеда - @stekhina теперь ты меня понимаешь)))

Конечно, большинство поклонников Владимира не поддались провокации и оценили шутливое поздравление друга, но признали, что теплые дружественные чувства - это прекрасно.

Стоит отметить, что за ориентацию Владимира переживать не приходиться, ведь в его профиле часты признания в любви своей жене, а еще ее пикантные фотографии. Так, недавно Дантес выложил кадр, на котором можно рассмотреть сочные формы Дорофеевой.

А до этого влюбленная пара умилила нежностью из Италии, Владимир и Надя на арендованной яхте прокатились по средеземноморью.

К слову, Потап и Настя Каменских также похвастались романтической прогулкой по живописному итальянскому городку, в котором пара остановилась.

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Новости Украины Надя ДорофееваВладимир Дантес
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