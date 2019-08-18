"Неможливо приховати любов": Володимир Дантес зробив несподіване зізнання чоловікові

Першою на зізнання відреагувала дружина Дантеса - Надя Дорофєєва
Блогер, бізнесмен та музикант Володимир Дантес, який нещодавно відзначив річницю весілля зі співачкою Надією Дорофєєвою, не проти пожартувати над дружиною і друзями. Черговий прикол, який придумав Володимир поставив його шанувальників у скрутне становище. Дантес опублікував фото з чоловіком в своєму Instagram, під яким залишив досить загадковий підпис.
Фото: (instagram.com/vladimirdantes)
"@leokolos ось і прийшов час фотографії!!!))) неможливо приховати цю любов!!! Ми жили разом і жінки не змогли перешкодити нам, ми працювали разом і конкуренти не змогли перешкодити нам. Навіть твоя з @ammdance це було Наше з Тобою спільне рішення!!! З днем народження!!!! Леонід!!!" - написав Володимир.
Першою на пост відреагувала Надя Дорофєєва, залишивши цілих два коментаря зі смайлами і смішками.
А ось підписники музиканта були спантеличені таким зізнанням і почали обережно міркувати, що він хотів цим сказати.
Звичайно, більшість шанувальників Володимира не піддалися на провокацію і оцінили жартівливе привітання друга, але визнали, що теплі дружні почуття - це прекрасно.
Варто відзначити, що за орієнтацію Володимира переживати не доводиться, адже в його профілі часті освідчення в коханні своїй дружині, а ще її пікантні фотографії. Так, нещодавно Дантес виклав кадр, на якому можна розглянути соковиті форми Дорофєєвої.
А до цього закохана пара замилувала ніжністю з Італії, Володимир і Надія на орендованій яхті прокотилися по середземномор'ю.
До речі, Потап і Настя Каменських також похвалилися романтичної прогулянкою по мальовничому італійському містечку, в якому пара зупинилася.