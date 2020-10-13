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Невозможно оторваться: жаркая Даша Астафьева полностью оголилась в постели

Вторник 13 октября 2020 17:56
Невозможно оторваться: жаркая Даша Астафьева полностью оголилась в постели
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Певица показала обнаженное тело на эффектных кадрах

Даша Астафьева может позволить себе не скрывать свою будоражащую сексуальность. Каждый ее откровенный фотосет поклонники возводят в отдельный вид искусства. Она искусно обнажается на камеру так, что ее эротические фото обладают особой эстетикой и притягательностью. Очередным доказательством этому стал пикантный фотосет в черно-белых тонах, которым звезда поделилась в Instagram.

На одном из горячих фото Даша полностью оголила грудь – кадр вышел весьма оригинальным благодаря эффекту наложения изображений.

На другом кадре певица изображена в черном боди у зеркала, а третий снимок – чувственный портрет в профиль.

Также Даша опубликовала цветной кадр, на котором расположилась у зеркала в ванной комнате. На артистке – черное боди с открытой спиной, подчеркнувшее ее упругие округлые бедра.

Поклонники не скрывали восторг и не устояли перед чувственной эротикой.

  • Это очень красиво
  • На сегодняшний день это самые красивые фото в мире
  • Невероятная красота, стиль и элегантность, фотосессия роскошная
  • Эстетика
  • Глаз не оторвать
  • Очень чувственное фото
  • ООО, это очень кайфово
  • Невозможно оторваться
  • Как же это эротичнокрасиво
  • Даша, как вид искусства. Пример сексуальности

Позже артистка показала горячие постельные кадры, на которых позирует полностью обнаженной, прикрыв интимные места только легким халатиком.

Напомним, что ранее экс-коллега Астафьевой по группе Nikita Анастасия Кумейко рассказала, о чем Даша мечтает уже 10 лет.

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