Невозможно оторваться: жаркая Даша Астафьева полностью оголилась в постели

Певица показала обнаженное тело на эффектных кадрах
Даша Астафьева может позволить себе не скрывать свою будоражащую сексуальность. Каждый ее откровенный фотосет поклонники возводят в отдельный вид искусства. Она искусно обнажается на камеру так, что ее эротические фото обладают особой эстетикой и притягательностью. Очередным доказательством этому стал пикантный фотосет в черно-белых тонах, которым звезда поделилась в Instagram.
На одном из горячих фото Даша полностью оголила грудь – кадр вышел весьма оригинальным благодаря эффекту наложения изображений.
На другом кадре певица изображена в черном боди у зеркала, а третий снимок – чувственный портрет в профиль.
Также Даша опубликовала цветной кадр, на котором расположилась у зеркала в ванной комнате. На артистке – черное боди с открытой спиной, подчеркнувшее ее упругие округлые бедра.
Поклонники не скрывали восторг и не устояли перед чувственной эротикой.
Позже артистка показала горячие постельные кадры, на которых позирует полностью обнаженной, прикрыв интимные места только легким халатиком.
Напомним, что ранее экс-коллега Астафьевой по группе Nikita Анастасия Кумейко рассказала, о чем Даша мечтает уже 10 лет.