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Неможливо відірватися: спекотна Даша Астаф'єва повністю оголилася в ліжку

Вівторок 13 жовтня 2020 17:56
Неможливо відірватися: спекотна Даша Астаф'єва повністю оголилася в ліжку
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Співачка показа оголене тіло на ефектних кадрах

Даша Астаф'єва може дозволити собі не приховувати свою відерту сексуальність. Кожен її відвертий фотосет шанувальники зводять в окремий вид мистецтва. Вона майстерно оголюється на камеру так, що її еротичні фото володіють особливою естетикою і привабливістю. Черговим доказом цього став пікантний фотосет в чорно-білих тонах, яким зірка поділилася в Instagram.

На одному з гарячих фото Даша повністю оголила груди – кадр вийшов досить оригінальним завдяки ефекту накладення зображень.

На іншому кадрі співачка зображена в чорному боді біля дзеркала, а третій знімок – чуттєвий портрет у профіль.

Також Даша опублікувала кольоровий кадр, на якому розташувалася біля дзеркала у ванній кімнаті. На артистці – чорне боді з відкритою спиною, що підкреслило її пружні округлі стегна.

Шанувальники не приховували захоплення і не встояли перед чуттєвою еротикою.

  • Це дуже красиво
  • На сьогоднішній день це найкрасивіші фото в світі
  • Неймовірна краса, стиль і елегантність, фотосесія розкішна
  • Естетика
  • Очей не відірвати
  • Дуже чуттєве фото
  • ООО, це дуже кайфово
  • Неможливо відірватися
  • Як же це эротичнокрасиво
  • Даша, як вид мистецтва. Приклад сексуальності

Пізніше артистка показала гарячі постільні кадри, на яких позує повністю голою, прикривши інтимні місця тільки легким халатиком.

Нагадаємо, що раніше екс-колега Астаф'євої по гурту Nikita Анастасія Кумейко розповіла, про що Даша мріє вже 10 років.

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