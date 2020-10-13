Неможливо відірватися: спекотна Даша Астаф'єва повністю оголилася в ліжку

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Співачка показа оголене тіло на ефектних кадрах

Даша Астаф'єва може дозволити собі не приховувати свою відерту сексуальність. Кожен її відвертий фотосет шанувальники зводять в окремий вид мистецтва. Вона майстерно оголюється на камеру так, що її еротичні фото володіють особливою естетикою і привабливістю. Черговим доказом цього став пікантний фотосет в чорно-білих тонах, яким зірка поділилася в Instagram.

На одному з гарячих фото Даша повністю оголила груди – кадр вийшов досить оригінальним завдяки ефекту накладення зображень.

На іншому кадрі співачка зображена в чорному боді біля дзеркала, а третій знімок – чуттєвий портрет у профіль.

Також Даша опублікувала кольоровий кадр, на якому розташувалася біля дзеркала у ванній кімнаті. На артистці – чорне боді з відкритою спиною, що підкреслило її пружні округлі стегна.

Шанувальники не приховували захоплення і не встояли перед чуттєвою еротикою.

Це дуже красиво

На сьогоднішній день це найкрасивіші фото в світі

Неймовірна краса, стиль і елегантність, фотосесія розкішна

Естетика

Очей не відірвати

Дуже чуттєве фото

ООО, це дуже кайфово

Неможливо відірватися

Як же це эротичнокрасиво

Даша, як вид мистецтва. Приклад сексуальності

Пізніше артистка показала гарячі постільні кадри, на яких позує повністю голою, прикривши інтимні місця тільки легким халатиком.

Нагадаємо, що раніше екс-колега Астаф'євої по гурту Nikita Анастасія Кумейко розповіла, про що Даша мріє вже 10 років.