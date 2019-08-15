"Невероятное ощущение": Армин ван Бюрен откровенно рассказал о жене и детях

Армин ван Бюрен (фото: instagram.com/arminvanbuuren)

Армин ван Бюрен также планирует записать трек с детьми!

Армин ван Бюрен подчеркивает, что с женой у них сложились отношения еще до того, как он стал всемирно известным "тусовщиком". Так, в интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", популярный ди-джей и продюсер Армин ван Бюрен поделился секретом крепких отношений с женой.

В этом году голландец Армин ван Бюрен будет отмечать 10-ю годовщину брака с женой Эрикой, поэтому уже задумывается о подарке любимой.

"Здесь надо подумать. Однако это непременно будет что-то особенное. Обычно я люблю устраивать ей сюрпризы. Например, на ее 40-летие, которое было несколько месяцев назад, подарил часы", – признался Армин ван Бюрен.

Армин ван Бюрен с женой Эрикой (фото: пресс-служба канала "Украина")

У ди-джея множество поклонниц по всему миру, но говорит, что выбрал именно Эрику, потому что она – особенная.

"Думаю, самое главное, что мы с Эрикой – команда. У нас сильная связь. Конечно, мы любим друг друга, а общие дети – это еще большая ответственность. У нас всегда были эти особые отношения, тем более, она знала меня еще до того, как я стал успешным ди-джеем и продюсером. И это невероятное ощущение, когда у вас такие отношения", – поделился ди-джей в эфире канала "Украина".

Пара не любит показывать своих детей – дочь Фэнну и сына Реми. Но Армин планирует записать с ними трек, в котором дети будут вокалистами.

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