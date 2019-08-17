Невероятно нежно: Санта Димопулос обнажилась на последнем месяце беременности

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Артистка устроила откровенную фотосессию перед родами

Украинская певица Санта Димопулос готовится стать мамой во второй раз - она находится на девятом месяце беременности. Артистка проводит последние недели перед родами в Монако, где и появится на свет ее малыш. Ранее девушка подробно объяснила, почему она приняла решение рожать второго ребенка не в Украине - у нее остались не самые приятные воспоминания о первых родах.

На Лазурном побережье Санта много спит, гуляет с мамой и друзьями и даже нежится на пляже. Она также решила устроить фотосессию, чтобы запомнить эти волшебные моменты ожидания своего малыша. При этом на некоторых кадрах девушка полностью обнажилась! Именно такое фото она показала на своей странице в Instagram.

На черно-белом кадре Димопулос сидит у окна боком к камере, на ней - лишь тюрбан на голове и серьги. Однако поза подобрана таким образом, что все пикантные места как бы прикрыты, и снимок получился очень красивым и нежным.

"Самое волшебное состояние", - прокомментировала Санта.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Она также показала еще одно фото, также черно-белое. На нем певица сидит на живописной лестнице, на ней трусики и белый топ с рукавами.

"Фотосессия в 37 недель – это как осознанное самоубийство. Но @krissnegireva сделала всё мастерски и быстро, так что я вполне себе жива и здорова", - поделилась довольная результатом будущая мама.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, что у артистки уже есть 10-летний сын Даниэль от ведущего Андрея Джеджулы.

Откровенные фото вызвали море восхищенных и умиленных комментариев - фоловеры пишут, что Санта невероятно красивая на этих снимках.

Сантуля , как это нереально красиво

Божественно

Очень красивая и магическая

Невероятно нежно и красиво

Неймовірна

Шикарно

Волшебно

Какая прекрасная женщина

Похожа на Египетскую правительницу Нефертити

Ассирийская богиня

Санта, вы прекрасны!

Какая неземная красота!!! Вот я уверенна, что беременная женщина обладает особой магией! Роскошны

Чудесная девочка

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, Санта Димопулос раскрыла свои правила по уходу во время беременности, которые помогают ей оставаться красивой и ухоженной.

Ранее Санта Димопулос высмеяла дурацкие предрассудки о беременности, которые давно изжили себя.