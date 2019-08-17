ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Неймовірно ніжно: Санта Дімопулос оголилася на останньому місяці вагітності

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.08.2019 - 13:04
Неймовірно ніжно: Санта Дімопулос оголилася на останньому місяці вагітності
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Артистка влаштувала відверту фотосесію перед пологами

Українська співачка Санта Дімопулос готується стати мамою вдруге - вона знаходиться на дев'ятому місяці вагітності. Артистка проводить останні тижні перед пологами в Монако, де і з'явиться на світ її малюк. Раніше дівчина детально пояснила, чому вона прийняла рішення народжувати другу дитину не в Україні - у неї залишилися не найприємніші спогади про перші пологи.

На Лазурному узбережжі Санта багато спить, гуляє з мамою і друзями і навіть ніжиться на пляжі. Вона також вирішила влаштувати фотосесію, щоб запам'ятати ці чарівні моменти очікування свого малюка. При цьому на деяких кадрах дівчина повністю оголилася! Саме таке фото вона показала на своїй сторінці в Instagram.

На чорно-білому кадрі Дімопулос сидить біля вікна боком до камери, на ній - лише тюрбан на голові і сережки. Однак поза підібрана таким чином, що всі пікантні місця як би прикриті, і знімок вийшов дуже красивим і ніжним.

"Найчарівніший стан", - прокоментувала Санта.

Неймовірно ніжно: Санта Дімопулос оголилася на останньому місяці вагітності

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Вона також показала ще одне фото, також чорно-біле. На ньому співачка сидить на мальовничих сходах, на ній трусики і білий топ з рукавами.

"Фотосесія в 37 тижнів – це усвідомлене самогубство. Але @krissnegireva зробила все майстерно і швидко, так що я цілком собі жива і здорова", - поділилася задоволена результатом майбутня мама.

Неймовірно ніжно: Санта Дімопулос оголилася на останньому місяці вагітності

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, що у співачки вже є 10-річний син Даніель від ведучого Андрія Джеджули.

Відверті фото викликали море захоплених і зворушених коментарів - фоловери пишуть, що Санта неймовірно красива на цих знімках.

  • Сантуля , як це нереально красиво
  • Божественно
  • Дуже красива і магічна
  • Неймовірно ніжно і красиво
  • Неймовірна
  • Шикарно
  • Чарівно
  • Яка прекрасна жінка
  • Схожа на Єгипетську правительку Нефертіті
  • Ассірійська богиня
  • Санта, ви прекрасні!
  • Яка неземна краса!!! Ось я впевнена, що вагітна жінка володіє особливою магією! Розкішні
  • Чудова дівчинка

Неймовірно ніжно: Санта Дімопулос оголилася на останньому місяці вагітностіНеймовірно ніжно: Санта Дімопулос оголилася на останньому місяці вагітності

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, Санта Дімопулос розкрила свої правила по догляду під час вагітності, які допомагають їй залишатися красивою і доглянутою.

Раніше Санта Дімопулос висміяла дурні забобони про вагітність, які давно віджили себе.

Санта Дімопулос розкрила свої правила по догляду під час вагітності "Спала три дні": вагітна Дімопулос готується до пологів в Монако
Новини України беременностьСанта Димопулос
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся