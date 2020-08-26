Невероятно и незабываемо: Осадчая и Горбунов побаловали эксклюзивными кадрами с юбилея со звездными гостями

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пара показала, как отпраздновала 50-летие шоумена

Юрий Горбунов в День Независимости, 24 августа празднует день рождения, а в этом году – 50-летний юбилей! Первой поздравить любимого мужа поспешила Катя Осадчая, которая опубликовала трогательные кадры с юбиляром из- семейного архива. Но это был не единственный подарок, ведь теледива организовала для своего мужичины незабываемый праздник в одном из загородных ресторанов, куда пригласила звездных друзей пары, а фото- и видеоотчеты появились на страницах супругов в Instagram.

Катя и Юрий предпочли белоснежный family look – ведущая выбрала костюм-тройку от бренда MAZINI за 17 000 грн и дополнила его сверкающим изящным ожерельем, юбиляр надел пиджак и брюки и разбавил ансамбль стильной черно-белой рубашкой и замшевыми лоферами.

"Як співають класики. "Це найкращий день мого життя". Доречі, цю пісню вчора теж співали. Юрій Горбунов, ще раз з ювілеєм, ти доводиш, що пігулку молодості вже вигадали. Я дуже переживала, але все вийшло", - поделилась Катя.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов на юбилее шоумена были одеты в белоснежные костюмы (фото: instagram.com/kosadcha)

"В тебе все вийшло, бо ти найкраща", - заверил жену Юрий.

На своей странице он опубликовал фото и видео с мероприятия и показал звездных гостей – Олега Винника, Потапа и Настю Каменских, Олю Полякову и прочих.Артисты в качестве подарка устроили импровизированный джейм-сейшн для именинника.

"Не передати вам всі емоції які я проживаю до цієї хвилини! Неймовірний був день! Я дякую всім свої друзям, кумам і звичайно моїй любій дружині за це неймовірне свято! Стільки привітань від моїх друзів,колег по 1+1! Стільки приємних слів! Я вдячний всім вам! Я вас люблю!" - подписал Юрий видео, на котором разрезает оригинальный трехярусный торт.

Юрий от души повеселился в компании звездных гостей (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Отдельно шоумен поблагодарил свою заботливую жену, которая организовала для него незабываемый праздник.

"Дякую тобі, Катруся, за свято! Це було неймовірно і незабутньо! Стільки придумок,сюрпризів і тижнів підготоавки! На таке здатна тільки ти!" - эмоционально заявил он.

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили вечернюю романтику в сердце Киева.