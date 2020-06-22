Невероятная красавица: Лилия Ребрик покорила ярким летним образом

Лилия Ребрик очень радуется лету, которое она проводит на даче с любимым мужем и дочерьми. А вот на работе телеведущая регулярно демонстрирует стильные и модные образы, восхищая своим чувством стиля и стройной фигурой. Так, эту рабочую неделю артистка решила начать в ярком наряде.

Звезда опубликовала в Instagram эффектные кадры, сделанные на улице возле студии. Лилия примерила необычный воздушный аутфит - длинное красное платье-халат с цветочным принтом, под которое надела короткую белую комбинацию.

Ведущая дополнила лук светлыми туфлями-лодочками, а волосы собрала в высокую прическу, оставив несколько прядей у лица.

"Яскравого тижня Поділіться планами?" - прокомментировала публикацию Ребрик.

Лилия Ребрик похвасталась ярким летним луком в платье-халате (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В комментариях фолловеры восхищаются красочным образом Лилии и делятся своими планами на неделю.

Ви неймовірна!!! В мене сьогодні перший робочий день на новому місці!)

Вааауууу, вам так личить цей образ. Ви неймовірна. А з планів - сьогодні вітатиму маму з днем народження)

Так образ дуже гарний. Вам дуже личить. А в мене по плану робочій день в таку зливу

Дуже гарно,сонячно і яскраво. весь день присвячений лиш синульці якому 1.5місяці

Обожаю эти платья

Красуня

Ви неперевершені, а втім як завжди.., гарного Вам початку тижня...

Лілечка, прекрасного робочого тижня Вам .

Очманiло красиво!

Чудова жінка

Ви неймовірна красуня. Від щирого серця бажаю Вам легкого початку тижня, гарного настрою, позитивних емоцій і всього найкращого. Бережіть себе

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Напомним, ранее Лилия Ребрик растрогала признанием о муже Андрее Диком и отце и поздравила их с Днем отца.