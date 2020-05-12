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Неугомонная мама: Катя Осадчая впечатлила оригинальной прогулкой с сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.05.2020 - 20:57
Неугомонная мама: Катя Осадчая впечатлила оригинальной прогулкой с сыном
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая позировала на фоне ярких пейзажей

Катя Осадчая не скрывает, что прониклась любовью к велоспорту. Даже на отдыхе в жарких странах она брала это экологичное транспортное средство на прокат и каталась в свое удовольствие по окрестностям. Хорошую традицию ведущая решила продолжить и дома. Так, теледива с мужем изучает местные красоты Киевской области вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном, а некоторые прогулки совершает на велосипеде и берет с собой мальчика.

На новом фото счастливая ведущая позирует в живописном месте на фоне водоема с облагороженной прибрежной зоной. На ней – белая водолазка в красную полоску и укороченные брюки-кюлоты, на ногах – массивные удобные белоснежные кроссовки. Катя опирается на сидение велосипеда, к которому прикреплен велотрейлер для перевозки детей – там удобно расположился Иван.

"Мій головний вид спорту. Кручу педалі з навантаженням", - написала Катя и добавила хэштег #невгамовнамама.

Неугомонная мама: Катя Осадчая впечатлила оригинальной прогулкой с сыном

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонникам ведущей понравился ее новаторский подход к прогулкам с ребенком на свежем воздухе.

  • Клас, ще такого не бачила...але це дуже круто
  • Класний вєлік
  • Катя, ти така настояща, це так важливо, крути педалі
  • Красотка
  • Респект Вам. Завжди на висоті
  • Супер. Вы такие классные
  • Принцесса
  • А где такие красивые места?
  • Супер, і корисно, і приємно
  • Яке чудове навантаження

Скриншот комментариев

Ранее Юрий Горбунов похвастался семейной вылазкой на природу и умилил фото с самыми любимими – женой Катей Осадчей и сыном Иваном.

Теги Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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