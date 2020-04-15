Ее нет: Регина Тодоренко сделала неожиданное признание об интимной жизни после родов

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Настя и Регина провели веселый эфир с жестким наказанием

Регина Тодоренко решила присоединиться к одному из прямых эфиров Насти Ивлеевой. Бывшие телеведущие тревел-шоу “Орел и Решка” наконец встретились в этой “битве века”. Отметим, что во время карантина Ивлеева нашла способ развлечься самой и заодно развлечь своих фолловеров (а это около 16 млн instagram-подписчиков). В прямые эфиры на своей instagram-страничке Настя приглашает различных селебритис и проводит с ними конкурсы с наказаниями для проигравших. Заодно блогер задает своим гостям различные вопросы. Для Регины Настя подготовила новый вид “развлечения” и вопросы на интимную тему.

Так, в прошедшем прямом эфире (14 апреля) Тодоренко и Ивлева выполняли забавные задания. К примеру, кто дольше простоит в планке, кто насадит больше всего фруктов на нож, а также отыщет все монетки в тазике с майонезом. Проигравшая получала разряд электрошокером! При этом на кнопку шокера нажимали супруги блогеров — либо Влад Топалов, либо рэпер Элджей. К слову, больше всего разрядов досталось именно “виновнице торжества” — Насте.

Во время выполнения первого задания (планка) Ивлева поинтересовалась у Тодоренко о ее интимной жизни.

— Меняется ли как-то сексуальная жизнь после рождения ребенка, — спрашивает Ивлеева.

— Да! Ее нет! Она настолько изменилась, что исчезла, — смеется Тодоренко.

— Ты знаешь, очень меняется! Потому что как только ты выходишь из роддома, тебе не хочется больше либо рожать вообще никогда, либо хочется родить сразу еще раз… Мне очень захотелось сразу семерых детей, — говорит Регина. — Не понимаю, почему не рожаешь ты до сих пор. Что за чайлдфри позиция?

— Я не чайлдфри, просто ты сказала, что сексом не хочется заниматься вообще… я типа испугалась, — смеется Настя Ивлеева. — А потом я знаю, что происходит очень долго восстановление всех этих женских функций…

— Всего-то 40 дней, — “утешает” Тодоренко.

К разговору подключился Топалов:

— На самом деле дети очень сближают. Ты не понимаешь, какое это счастье! — уверяет Влад Топалов.

Соответствующее видео также было опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Настя Ивлеева и Регина Тодоренко играют в жесткую игру — проигравшая получает разряд электрошокером

Напомним, что в 2018 году Регина и Влад официально подтвердили свой роман. Расписались они в октябре 2018 года, однако тогда пара отметила это событие в тесном семейном кругу. А уже в декабре 2018-го у музыкантов родился первенец — сын Миша.

А в июле 2019 года Тодоренко и Топалов сыграли пышную свадебную церемонию в Италии — в городе Сорренто!

Напомним, ранее Тодоренко дала важный совет молодым семьям и умилила фото мужа с сыночком.