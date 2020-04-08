Необходимый элемент: Тодоренко дала важный совет молодым семьям и умилила фото мужа с сыночком

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая растрогала счастливым кадром своих любимых мужчин

Регина Тодоренко на карантине не расслабляется – она задействована съемках развлекательного российского шоу "Маск" и отлучается на зпись эфира. Но все равно стала гораздо больше времени проводить дома с сыночком Майклом и мужем Владом Топалов. Наконец-то у звезды появилось время пообщаться по душам с поклонниками. Так, она затронула важную тему материнства и раскрыла всю правду о родах, а в этот раз решила затронуть важность роли отца в воспитании малыша.

Звезда "Орла и Решки" сопроводила свой обстоятельный текст милым фото мужа и сына. На снимке счастливый Влад улыбается и "примеряет" очки на Мишу – ведущая перестала скрывать лицо мальчика и теперь смело публикует фото с ним.

"Так интересно наблюдать трансформации, которые с нами произошли за 2 года. Родительство в корне меняет людей! Смотрю сейчас на Netflix сериал "BABIES" и восторгаюсь , как обо всем важном легко и умело рассказано! Если нет времени и желания читать миллион книг о зачатии, родах, воспитании и тд., просто посмотрите сериал! Больше всего меня поразило исследование гормонов мужчин и женщин в процессе родительства", - поделилась впечатлениями ведущая.

Влад Топалов с сыном (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"У женщин зачастую гормональный фон сильно меняется с момента зачатия, а у мужчин как бы все остается прежним, но нет, девочки, если на плечи мужчины ложится полный уход за ребёнком, у него в колоссальных количествах вырабатывается гормон окситоцин - гормон привязанности, заботы и любви! Мужчина меняется на глазах и с гордостью выполняет свою функцию в воспитании ребенка! О, магия! И тут мы понимаем, что не только мамка обязана трястись над чадом, порой оберегая его даже от отца, но и папа является необходимым элементом в данной связке, равнозначным женщине!" - поразила она фактами.

Регина Тодоренко с сыном (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Не надо преуменьшать способностей наших мужей и тащить на себя одеяло, мол "я сама тут дома зашиваюсь, а ты всего лишь деньги приносишь". Необходимо разделять обязанности с рождения. Обожаю эту оправдательную фразу "время папы наступает после 3-х, а то и позже". Нифига подобного! Папа - это здесь и сейчас, а не после 3-х! Если у вас в семье папа не принимает участия в формировании новой личности или делает это посредственно, поверьте, вы так и продолжите жаловаться на усталость, отсутствие личной жизни и работы!" - указала на важный момент Регина.

Напомним, что ранее Регина Тодоренко очаровала забавной семейной гимнастикой с мужем и сыночком.