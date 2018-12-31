Незважаючи на побиття: DZIDZIO заспіває для українців у новорічну ніч

Фото: (instagram.com/dzidzio)

Співак виконає композицію разом з Ольгою Цибульською

Після того, як 28 грудня популярного українського виконавця DZIDZIO побили в Києві, артист сказав, що від отриманих травм може втратити слух, тому змушений скасувати всі концерти на місяць вперед. Однак, незважаючи на це, українці все одно зможуть побачити улюбленого артиста в новорічну ніч.

Виконавець візьме участь у святковому шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна", яке вийде в ефірі 31 грудня о 20:00. І оскільки такі грандіозні концерти записуються за кілька місяців до Нового року, фанати зможуть почути виконання композиції DZIDZIO і Олі Цибульської.

Фото: (instagram.com/dzidzio)

За задумом режисера проекту Олени Коляденко, артисти постануть у лялькових образах. Михайло Хома буде в образі Кена, а Оля Цибульська - в образі Барбі.

Крім даних виконавців, у святковому шоу можна буде побачити Олега Винника, Олю Полякову, Софію Ротару, Вєрку Сердючку, Настю Каменських, MONATIK, Макса Барських, Сергія Бабкіна, Ірину Білик та інших.

Нагадаємо, Михайло Хома (Дзідзьо) прокоментував напад на нього. Він повідомив, що на нього напала група з восьми осіб неслов'янської зовнішності на чолі з Михайлом Мішковим.

Сам же Мішков заперечує свою причетність до скандалу. За словами чоловіка, він сам є "жертвою", а гурт DZIDZIO - злочинне угруповання на чолі з концертним директором Анатолієм Безухом. Артистів він звинуватив у несплаті податків.

Дзідзьо відреагував на розвиток скандалу. Він назвав напад рейдерством, так як Мишков займався вимаганням грошей. Хома закликав всіх артистів і правоохоронців допомогти йому покарати нападників.