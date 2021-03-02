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Несите огнетушитель: горячая Кароль в белье и чулках свела с ума идеальной фигурой (видео)

Новина українською → Вторник 02 марта 2021 12:58
Несите огнетушитель: горячая Кароль в белье и чулках свела с ума идеальной фигурой (видео) Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Анна Киселева

Известная украинская певица Тина Кароль опубликовала соблазнительный видеоролик, на котором кокетничает со зрителями в откровенном наряде. Артистка продемонстрировала все достоинства фигуры, задержав на себе взгляды всей своей аудитории и вызвав бурную реакцию в сети.

Видеоролик Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.

Для записи ролика артистка примерила чулки с названием ее хита "Скандал", а также утягивающее белье. При этом видео, несмотря на открытый образ, вышло не вульгарным, а сексуальным в положительном ключе. Робкая улыбка, правильные позы и естественность помогли артистке украсть сердца пользователей сети.

В комментариях считают, что видео получилось очень соблазнительным.

  • Вот это поворот.
  • Тина, горит как огонь.
  • Топ, огонь!
  • Невероятная.
  • Тиночка, вы шикарная! Насколько же в вас сочетается нежность и дерзость! Женщина- мечта просто!!! Я вами восхищаюсь.
  • Божееее.
  • Красииииваяяя.
  • Улыбка.
  • Воплощение женственности, сексуальности и красоты.
  • Пожар.

Несите огнетушитель: горячая Кароль в белье и чулках свела с ума идеальной фигурой (видео)

Несите огнетушитель: горячая Кароль в белье и чулках свела с ума идеальной фигурой (видео)

Несите огнетушитель: горячая Кароль в белье и чулках свела с ума идеальной фигурой (видео)

Несите огнетушитель: горячая Кароль в белье и чулках свела с ума идеальной фигурой (видео)

Скриншоты (instagram.com/tina_karol)

До этого мы писали, что Тина Кароль и Оля Полякова попали в скандал из-за того, что последняя назвала артистку "плакальщицей на похоронах". Кароль решила ей ответить.

После этого Оля Полякова поставила точку в скандале с Тиной Кароль.

Ранее Кароль в полностью прозрачном платье среди песков ошарашила признанием.

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