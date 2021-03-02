Несите огнетушитель: горячая Кароль в белье и чулках свела с ума идеальной фигурой (видео)

Известная украинская певица Тина Кароль опубликовала соблазнительный видеоролик, на котором кокетничает со зрителями в откровенном наряде. Артистка продемонстрировала все достоинства фигуры, задержав на себе взгляды всей своей аудитории и вызвав бурную реакцию в сети.

Видеоролик Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram .

Для записи ролика артистка примерила чулки с названием ее хита "Скандал", а также утягивающее белье. При этом видео, несмотря на открытый образ, вышло не вульгарным, а сексуальным в положительном ключе. Робкая улыбка, правильные позы и естественность помогли артистке украсть сердца пользователей сети.

В комментариях считают, что видео получилось очень соблазнительным.

Вот это поворот.

Тина, горит как огонь.

Топ, огонь!

Невероятная.

Тиночка, вы шикарная! Насколько же в вас сочетается нежность и дерзость! Женщина- мечта просто!!! Я вами восхищаюсь.

Божееее.

Красииииваяяя.

Улыбка.

Воплощение женственности, сексуальности и красоты.

Пожар.

Скриншоты (instagram.com/tina_karol)