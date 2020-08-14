Несчастная и ненакрашенная: Регина Тодоренко раскрыла поклонникам правду о своей жизни

Регина Тодоренко – энергичная и амбициозная знаменитость, которая к тридцати годам успела реализоваться в профессии, стать счастливой женой и мамой. Она без устали идет вперед и не привыкла останавливаться на достигнутом. Поэтому расслабляться звезде некогда. О том, как на самом деле проходят ее будни, Регина рассказала в новом посте в Instagram.

Она опубликовала фото без макияжа из салона авто. Регина прямо в камеру подморгнула подписчикам и показала, как выглядит без косметики.

Ведущая посетовала на свой активный и ненормированный график. Сейчас она готовится к российскому проекте, где будет кататься на льду и соревноваться со звездными коллегами за первое место, за день у нее проходит множество встреч, а вечером Регина, наконец-то, сможет прийти домой к своему понимающему и любящему мужу Владу Топалову, но только для того, чтобы собрать чемодан и махнуть на самолете снимать новый эпизод своего очередного проекта.

Регина Тодоренко поделилась фото без макияжа (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Нечесаная и ненакрашеная я, почему? Сейчас расскажу. Мои будни проходят под названием ‘Stayin’ Alive’(Bee Gees). По утрам я нежная и заботливая мама, которая успевает и накормить, и поиграть, и театр посетить с сыном;

В полдень делаю вид, что я профессиональная фигуристка, убиваюсь так, что болят ребра, шея и мышцы ноют;

Днем я - бизнес-леди , которая проводит креативные встречи, фотосессии, вычитывает договоры, подписывает контракты, снимает текущие проекты;

Вечером, по моему плану, выход сексуальной томной жены, но вот на этот уровень меня просто не хватает. Слава Богу, у меня понимающий и терпеливый муж. В ночь измученная, но все ещее улыбающаяся принцесса с чемоданами спешит на поезд или самолет, чтобы успеть снять эпизод нашумевшего шоу! Вот такие дела, ребята. Насыщено. Трудимся дальше", - написала Регина.

Напомним, что ранее поделилась романтической фотосессией в поле.