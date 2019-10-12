"Нереально крутые!" Счастливые Потап и Каменских показали, чем занялись в лесу

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Артисты не зря выбрались на природу

Потап и Настя Каменских коротают совместный досуг весело и активно – каждое утро пара начинает с пробежки, а в редки выходные дни и во время викенда посвящает время друг другу. Певица как-то призналась, что до сих пор ведет себя с мужем так, будто познакомилась с ним совсем недавно. Влюбленные не стеснятся показывать чувства на публике и демонстрировать друг другу порывы нежности и страсти. С наступлением осени, Потап и Настя все чаще выходят на длительные прогулки среди живописной природы – в тишине от шумного города наедине с лесом. Так, артистка опубликовала в instagram счастливый кадр с мужем, сделанный среди разноцветных листьев.

Настя запрігнула на руки к мужу, обвила ногами за талию, а он придерживает жену одной рукой, чтобы та не упала. Рэпер и певица одеты в похожие желтые куртки, а на голове у них – теплые и уютные шапки. Они лучезарно улыбаются и буквально светятся от счастье.

Под снимком певица рассказала, что изначально планировала отправиться за грибами, но так как ни нашла ни одного, решила убрать лес от мусора.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Значит так, грибов под Киевом сейчас нет, но можно насобирать приличную корзину мусора, пластиковых бутылок и помочь природе. Всем хороших выходных", - рассказала она.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонников покорило не только романтичное фото пары, но и их осознанность, а также стремление позаботиться об окружающей среде и решить пусть и небольшую, но проблему экологии.

Какие зайчики!

Красавчики

Такие славные

Настенька вы такииие классные с Потапом. Дай Бог здоровья вашей семье

Молодцы!!! Уважение к вам, за такие поступки!

Ваша пара мне очень нравиться! От чистоты природы - к чистоте души?! Посыл который вдохновил теперь не только вас

Хорошее фото и пара счастливая

Вы не реально крутые

Скриншот комментариев

В сториз Настя разместила короткие видео, на которых собирает полиэтилен и пластик с земли. Помог ей в этом не только муж, но и лучшая подруга, дизайнер и жена участника групп "Время и Стекло" и MОZGI, Алексея Завгороднего, Анна Андрийчук-Завгородняя.

Настя Каменских убрала мусор в лесу (фото: instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских восхитила дерзким образом в кожаном костюме с мини.