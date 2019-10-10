Мальвина и кожаный костюмчик: Настя Каменских перевоплотилась в "чику из 90-х"

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Особенно в глаза бросается необычная сумочка-телефон

Настя Каменских покорила поклонников своим очередным очень стильным и ярким образом. Отметим, что украинская певица посетила вечеринку в честь 20-летия глянцевого журнала Cosmopolitan, которая состоялась вчера вечером, 9 октября. Кстати, с Настей также пришел и Потап, однако рэпер не особо активно снимал фото и видео. Зато Настя побаловала поклонников “репортажем” с очередного гламурного события.

Фото: instagram.com/kamenskux

Так, для посещения дня рождения глянца певица выбрала очень стильный образ этой осени. Кожаные вещи особенно актуальны в этом году. Каменских выбрала полностью кожаный комплект - ультракороткая мини-юбка, а также короткая кожаная куртка черного цвета. Образ исполнительницы довершала полупрозрачная черная кофточка, сквозь которую просвечивал лифчик.

Фото: instagram.com/kamenskux

Также образ дополняли черные туфли на шпильке. Еще один яркий аксессуар - сумка с анималистичным принтом, с ручкой в виде телефонной трубки, а также с розовыми стразами. Прическа - также “писк 90-х”, а именно - высокая “мальвина”.

Кстати, Потап снял несколько фото с подготовки к вечеринке. На снимках рэпера также видим Настю, которая делает селфи. При этом рэпер подчеркнул, что Настя выглядит секси.

“Прикольно жить с суперзвездой, она иногда возвращается домой в крутых нарядах и классном настроении и выглядит невероятно секси”, - пишет Потап.

Настя Каменских в объективе Потапа (фото: instagram.com/realpotap)

Поклонники Каменских поспешили прокомментировать ее новый образ:

“Вау какая красота”

“Какая Сумка здоровская”

“Классный стиль! Просто огонь”

“Какая красивая! Хватит уже худеть! Красивая и точка”

“Куколка!”

“Ох, и Настя! Ох и штучка”

“Дерзкая красотка”

“Просто самая красивая, лучшая, обожаю тебя”

“Ты просто Богиня, такая красивая яркая, будь всегда такой, и всегда приносит нам радость, мы у тебя в Сердце”

“Просто богиня. Так тримати!”

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Потап в образе "украинского шейха" раззадорил сеть. Рэпер пообещал поклонникам сделать сюрприз.