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"Нереально круті!" Щасливі Потап і Каменських показали, чим зайнялися в лісі

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.10.2019 - 15:17
"Нереально круті!" Щасливі Потап і Каменських показали, чим зайнялися в лісі
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Артисти не дарма вибралися на природу

Потап і Настя Каменських коротають спільне дозвілля весело і активно – кожне ранок пара починає з пробіжки, а в рідкісні вихідні дні та під час вікенду присвячує час один одному. Співачка якось зізналася, що досі поводиться з чоловіком так, ніби познайомилася з ним зовсім недавно. Закохані не соромиться показувати почуття на публіці і демонструвати один одному пориви ніжності і пристрасті. З настанням осені, Потап і Настя все частіше виходять на тривалі прогулянки серед мальовничої природи – в тиші від галасливого міста наодинці з лісом. Так, артистка опублікувала в instagram щасливий кадр з чоловіком, зроблений серед різнокольорового листя.

Настя заскочила на руки до чоловіка, обвила ногами за талію, а він притримує дружину однією рукою, щоб та не впала. Репер і співачка одягнені в схожі жовті куртки, а на голові у них – теплі і затишні шапки. Вони променисто посміхаються і буквально світяться від щастя.

Під знімком співачка розповіла, що спочатку планувала відправитися за грибами, але так як не знайшла жодного, вирішила прибрати ліс від сміття.

&quot;Нереально круті!&quot; Щасливі Потап і Каменських показали, чим зайнялися в лісі

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Значить так, грибів під Києвом зараз немає, але можна назбирати пристойний кошик сміття, пластикових пляшок і допомогти природі. Всім гарних вихідних", - розповіла вона.

&quot;Нереально круті!&quot; Щасливі Потап і Каменських показали, чим зайнялися в лісі

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальників підкорило не тільки романтичне фото пари, але і їх усвідомленість, а також прагнення подбати про навколишнє середовище і вирішити нехай і невелику, але проблему екології.

  • Які зайчики!
  • Красунчики
  • Такі славні
  • Настуня ви такииие класні з Потапом. Дай Бог здоров'я вашої сім'ї
  • Молодці!!! Повага вам, за такі вчинки!
  • Ваша пара мені дуже подобається! Від чистоти природи - до чистоти душі?! Посил який надихнув тепер не тільки вас
  • Гарне фото і пара щаслива
  • Ви нереально круті

Скріншот коментарів

У сторіз Настя розмістила короткі відео, на яких збирає поліетилен і пластик з землі. Допоміг їй в цьому не тільки чоловік, але і краща подруга, дизайнер і дружина учасника гурту "Время и Стекло" і MОZGI, Олексія Завгороднього, Ганна Андрійчук-Завгородня.

Настя Каменських прибрала сміття в лісі (фото: instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських захопила зухвалимобразом в шкіряному костюмі з міні.

"Всі лаври": Потап відверто розповів про стосунки з колишньою дружиною "Щастя всередині тебе": Настя Каменських зачарувала безтурботним літнім фото
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