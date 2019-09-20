"Нереально крутая": Надя Дорофеева впечатлила смелой сменой образа

Надя Дорофеева сейчас занята активной подготовкой к масштабному киевскому концерту группы "Время и Стекло" под названием VISLOVO. Певица не часто появляется на своей страничке в instagram, а в сториз публикует в основном фото с репетиций, а также недавно показала фото без макияжа, сделанное прямо в авто. Поклонники с нетерпением ждут новых свежих фото от артистки, и она решила не томить их - Надя предстала перед фанами в кардинально новом образе.

звезда поделилась оригинальным портретным симком, на котором запечатлена в профиль в водолазке телесного цвета. Яркий макияж с тенями цвета электрик, длинные кукольные ресницы, челка и синие пряди в волосах довершили дерзкий образ артистки.

"VISLOVO приближается…" - оставила она интригующую подпись на английском, добавив хэштег #soldout (в переводе – "все билеты проданы").

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники пришли в восторг от таких новостей, но еще больше их обрадовало перевоплощение Нади. Они буквально обрушились на девушку с комплиментами. Некоторые фолловеры даже сравнили певицу с героиней фильма "50 оттенков серого" Анастейшей.

На Анастейшу схожа дуже

Ты тут похожа на героиню фильма "50 оттенков серого"

Идеальная

Прическа класс

Какая ты красивая, Наденька! Очень люблю

Стильняга

Очень!

Создательница интриг

Очень круто

Нереально крутая

Ты слишком красивая

Вау, красота

Нельзя быть такой красивой

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Дорофеева раззадорила сеть пикантным фото с мужем Владимиром Дантесом и интригующе подписала кадр.

Ранее Надя Дорофеева засветила аппетитные формы в облегающем спортивном костюме во время репетиции.