"Нереально крутая": Надя Дорофеева впечатлила смелой сменой образа

Певица поделилась радостной новостью
Надя Дорофеева сейчас занята активной подготовкой к масштабному киевскому концерту группы "Время и Стекло" под названием VISLOVO. Певица не часто появляется на своей страничке в instagram, а в сториз публикует в основном фото с репетиций, а также недавно показала фото без макияжа, сделанное прямо в авто. Поклонники с нетерпением ждут новых свежих фото от артистки, и она решила не томить их - Надя предстала перед фанами в кардинально новом образе.
звезда поделилась оригинальным портретным симком, на котором запечатлена в профиль в водолазке телесного цвета. Яркий макияж с тенями цвета электрик, длинные кукольные ресницы, челка и синие пряди в волосах довершили дерзкий образ артистки.
"VISLOVO приближается…" - оставила она интригующую подпись на английском, добавив хэштег #soldout (в переводе – "все билеты проданы").
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники пришли в восторг от таких новостей, но еще больше их обрадовало перевоплощение Нади. Они буквально обрушились на девушку с комплиментами. Некоторые фолловеры даже сравнили певицу с героиней фильма "50 оттенков серого" Анастейшей.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Дорофеева раззадорила сеть пикантным фото с мужем Владимиром Дантесом и интригующе подписала кадр.
Ранее Надя Дорофеева засветила аппетитные формы в облегающем спортивном костюме во время репетиции.