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"Нереально крутая": Надя Дорофеева впечатлила смелой сменой образа

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Певица поделилась радостной новостью

Надя Дорофеева сейчас занята активной подготовкой к масштабному киевскому концерту группы "Время и Стекло" под названием VISLOVO. Певица не часто появляется на своей страничке в instagram, а в сториз публикует в основном фото с репетиций, а также недавно показала фото без макияжа, сделанное прямо в авто. Поклонники с нетерпением ждут новых свежих фото от артистки, и она решила не томить их - Надя предстала перед фанами в кардинально новом образе.

звезда поделилась оригинальным портретным симком, на котором запечатлена в профиль в водолазке телесного цвета. Яркий макияж с тенями цвета электрик, длинные кукольные ресницы, челка и синие пряди в волосах довершили дерзкий образ артистки.

"VISLOVO приближается…" - оставила она интригующую подпись на английском, добавив хэштег #soldout (в переводе – "все билеты проданы").

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники пришли в восторг от таких новостей, но еще больше их обрадовало перевоплощение Нади. Они буквально обрушились на девушку с комплиментами. Некоторые фолловеры даже сравнили певицу с героиней фильма "50 оттенков серого" Анастейшей.

  • На Анастейшу схожа дуже
  • Ты тут похожа на героиню фильма "50 оттенков серого"
  • Идеальная
  • Прическа класс
  • Какая ты красивая, Наденька! Очень люблю
  • Стильняга
  • Очень!
  • Создательница интриг
  • Очень круто
  • Нереально крутая
  • Ты слишком красивая
  • Вау, красота
  • Нельзя быть такой красивой

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Дорофеева раззадорила сеть пикантным фото с мужем Владимиром Дантесом и интригующе подписала кадр.

Ранее Надя Дорофеева засветила аппетитные формы в облегающем спортивном костюме во время репетиции.

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