Нереальная красотка: Слава из НеАнгелов восхитила точеной фигурой в купальнике

Певица наслаждается пляжным отдыхом в Греции
Слава Каминская из группы "НеАнгелы" последовала примеру многих коллег и тоже отправилась на отдых. Для пляжного релакса певица выбрала солнечную Грецию. Сначала она с подругой отдохнула на острове Миконос, где также устроила горячую фотосессию в "хищном" бикини. Теперь же артистка отправилась дальше и показала красочный кадр, сделанный на Халкидиках.
Звезда позировала на берегу моря в слитном черном купальнике, который выгодно подчеркнул все соблазнительные изгибы ее точеной фигуры. Особой атмосферы снимку добавили широкополая черная шляпа и солнцезащитные очки. Слава приняла эффектную позу, руками придерживая головной убор и подставив лицо солнцу.
"После Миконоса, самое оно. отличное место для отдыха с мелкими. Если че, то случайно тут оказались и еще раз окажусь неслучайно", - прокомментировала Каминская.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Фолловеры поспешили оставить комплименты роскошной фигуре артистки и ее красоте и призвали не обращать внимание на недоброжелателей.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Напомним, что месяц назад Слава Каминская развелась с мужем, пластическим хирургом Эгаром Каминским. Расставание произошло по инициативе мужчины. Однако певица старается не показывать переживаний на публике, она с головой окунулась в работу, а свободное время проводит с детьми - сыном Леонардом и дочерью Лаурой.
Кстати, Слава Каминская из НеАнгелов украсила обложку известного глянца. Она позировала в наряде с корсетом, подчеркнувшем ее тонкую талию.