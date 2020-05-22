Было очень неприятно: Кристина из Холостяк-10 призналась, чем ее обидел Макс Михайлюк

Кристина из проекта Холостяк-10 покинула шоу в десятом выпуске – Макс Михайлюк поправщался с ней после знакомства с родными девушки, посчитав ее не до конца искренней. Так, в интервью "КП в Украине" она рассказала, чем ее обидел завидный жених и как она смогла справиться с депрессией после ухода из проекта.

Кристина заявила, что ей сложно смотреть смонтированный проект по телевизору, ведь в кадре мелькает то, что было скрыто от ее глаз во время съемок шоу. "Когда я смотрела свидания Макса с девочками, мне было неприятно, даже была ревность. Чаще всего я перематывала свидания", - признается Кристина.

Девушка так обиделась на холостяка после того, как тот упрекнул ее в неискренности и отправил домой, что даже обращалась к специалисту, чтобы совладать с эмоциями. Вначале она сама старалась бороться с признаками депрессии, но затем решила, что лучше оставить это дело профессионалу.

Кристина из Холостяк-10 (фото: instagram.com/kris.chem)

"После проекта у меня была обида на Макса за то, что он меня отпустил, и на себя – что не объяснила, почему так себя веду. Я справилась со своим состоянием только благодаря специалисту…Я боялась показывать свои негативные эмоции. Мне хотелось быть хорошей для всех. Только сейчас поняла, почему я на протяжении жизни так себя веду", - проанализировала свои ошибки девушка.

Также ее очень задела реакция Макса во время визита к ней домой. Холостяк хотел проверить, какая девушка хозяйка и был разочарован тем, что она не приготовила ужин, также он не обнаружил посуду на открытых поверхностях.

"Мне было очень неприятно. Если кастрюля не стоит на плите, это не значит, что у меня ее нет. Если Максу было принципиально знать, есть ли она у меня или нет, он мог открыть кухонный шкаф и посмотреть. Я умею готовить, но на своем идеальном свидании я не стою у плиты – для меня важно общение, объятия, поцелуи", - расставила приоритеты девушка.

Кристина из Холостяк-10 с Максом Михайлюком (фото: instagram.com/kris.chem)

Также ее обидел вопрос холостяка о волосах – оказалось, что девушка носит трессы, хоть и скрывала это от потенциального избранника. Кристина считает, что подобные мелочи нельзя считать основой серьезных отношений.

Что касается подарков от Макса, то по возвращению домой экс-"холостячка" сложила их в отдельный кулек и спрятала в шкаф, но затем решила, что, если презент сделан от чистого сердца, то нет смысла его избегать. Так, она периодически надевает украшение, подаренное "холостяком".

Кстати, Вика из Хлолостяк-10 призналась, кого видела в роли победительницы шоу.