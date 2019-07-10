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"Неповторимая": Джамала с закрытыми глазами очаровала поклонников романтичным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.07.2019 - 16:41
"Неповторимая": Джамала с закрытыми глазами очаровала поклонников романтичным фото
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала впервые представить живое исполнение новой дуэтной композиции!

Джамала в преддверии своего выступления на музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве решила напомнить поклонникам о столь важном событии. При этом сделала это певицы традиционным для себя способом, опубликовав очень душевное фото и пост, которые растрогали фолловеров Джамалы. 

Так, на своей nstagram-страничке украинская исполнительница опубликовала глянцевое фото, на котором позирует с закрытыми глазами. На певице - белоснежная блуза-корсет со шнуровкой спереди. Длинные рукава декорированы объемными фонариками, что добавляет образу романтичности и воздушности. Волосы выпрямлены. Макияж певицы сделан с акцентом на глаза и губы - все выполнено в нежных розовых оттенках. 

“Я уже в предвкушении сегодняшнего выступления на @atlasweekend. Поверьте, это будет круто! Крутой саунд, ваши любимые песни и, конечно, live презентация воспалительной “Крок” вместе с @cape_cod. Все это о сегодняшнем незабываемый вечер.Не пропустите, начало уже в 19:00 на West Stage. До встречи!” - подписала фото Джамала. 

&quot;Неповторимая&quot;: Джамала с закрытыми глазами очаровала поклонников романтичным фото

Романтичная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa) 

Напомним, что буквально несколько дней назад, 5 июля Джамала презентовала новую песню под названием “Крок”. Композиция была записана в дуэте с музыкнатом Максимом Сикаленко (Cape COD). При этом на данный момент еще не было живого публичного исполнения этой песни. Все случится именно на сцене Atlas Weekend. 

Поклонники певицы также поспешили оставить свои комментарии под ее новым фото: 

  • “Готовность номер один”
  • “Красавица” 
  • “Який чудовий образ! Неповторна Джа!” 
  • “Вау, какая красивая” 
  • “Таке гарне фото, Джамала!!” 

&quot;Неповторимая&quot;: Джамала с закрытыми глазами очаровала поклонников романтичным фото

Скриншот комеентариев: instagram.com/jamalajaaa

&quot;Неповторимая&quot;: Джамала с закрытыми глазами очаровала поклонников романтичным фото

Скриншот поста: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала показала "лучшего друга" сыночка Эмира-Рахмана во время семейной прогулки. Певица с мужем и сыном вышли как-то на детскую площадку. И Джа поспешила снять несколько фото и видео. При этом Эмир старается вести себя самостоятельно. 

Отметим, что в последнее время певица все чаще и чаще радует поклонников семейными фото и видео. Одна из недавних фотосессий исполнительницы буквально произвела фурор в сети. Так, Джамала растрогала семейной фотосессией в лавандовом поле. Певица показала фанам очень яркие и душевные фото. Вся семья собралась на фотосессию в лавандовом поле под Киевом.

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Новости Украины певецДжамала
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