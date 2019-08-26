ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Неподдельные эмоции": Вера Брежнева очаровала утренним образом в постели

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.08.2019 - 12:41
"Неподдельные эмоции": Вера Брежнева очаровала утренним образом в постели
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица покорила нежными эмоциональными снимками

Вера Брежнева, которая недавно разоткровенничалась о своем муже Валерии Меладзе и сделала интимные признания о его предпочтениях, в этот раз решила порадовать поклонников нежными утренними фото.

Певица опубликовала серию снимков, сделанных для глянцевого журнала, на которых позировала в монохромной обстановке спальни. Знаменитость для фото выбрала очень простой образ, как будто только что проснувшейся девушки со слегка взъерошенными волосами и без макияжа. Наряд тоже был соответствующий — боди молочного оттенка и серый объемный свитер.

&quot;Неподдельные эмоции&quot;: Вера Брежнева очаровала утренним образом в постели

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Основной упор в съемке стилисты сделали не на яркость внешности или декор, а на эмоции и выражение лица Веры — на всех фото артистка искренне смеется. Сама Вера, прокомментировав кадры, уточнила, что такое настроение, как на снимках — ее привычное состояние.

&quot;Неподдельные эмоции&quot;: Вера Брежнева очаровала утренним образом в постели

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Чаще бываю именно в таком настроении. Особенно, когда рядом люди, с которыми могу быть расслабленной, даже на работе. Так случилось и на этой съёмке. Команда была на одной волне, в одном прекрасном настроении. А фотограф просто и талантливо запечатлел это... Поэтому я на всех фото получилась настоящей", - описала Вера процесс съемок.

&quot;Неподдельные эмоции&quot;: Вера Брежнева очаровала утренним образом в постели&quot;Неподдельные эмоции&quot;: Вера Брежнева очаровала утренним образом в постелиФото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Поклонники творчества знаменитости не удержались от комментариев и похвалили Веру за искренние эмоции и по-домашнему "уютные" фото:

  • Вера, как у Вас получаются такие душевные красивые фотографии или же такой идеальный фотограф, который сумел словить неподдельные эмоции, это дорогого стоит..прелесть
  • Вера, вы супер! Как вам удаётся сохранять такую фигуру?
  • Обожаю. Вера, благодарю за мотивацию, пример любви, искренности и счастье в каждом дне. Обнимаю
  • Нереальная!
  • такие тёплые и душевные фото! И вы на них такая нежная, живая, настоящая и немного домашняя, уютная. Родные обычно нас таких гораздо больше любят) как-будто сонных, с взъерошенными волосами)
  • Фотографии со вкусом, нечего лишнего
  • ВЕРА ВЫ СЕКСУАЛЬНАЯ
  • Какая нежность
  • Супер))))

Стоит отметить, что недавно Вера Брежнева провела еще одну впечатляющую фотосессию, на это раз у бассейна. Изюминкой кадров, на которых певица позировала в бикини стал объемный свитер и массивная милитари-обувь.

А еще поразили поклонников топлес-кадры от Веры Брежневой. Для рекламы одного из продуктов для женщин певица согласилась на откровенные кадры.

"Важную роль играет мужчина": Вера Брежнева разоткровенничалась о посещении психолога "Хочу быть похожей": Вера Брежнева очаровала сеть редким фото цветущей мамы
Новости Украины Вера БрежневаВИА Гра
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь