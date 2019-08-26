"Неподдельные эмоции": Вера Брежнева очаровала утренним образом в постели

Певица покорила нежными эмоциональными снимками
Вера Брежнева, которая недавно разоткровенничалась о своем муже Валерии Меладзе и сделала интимные признания о его предпочтениях, в этот раз решила порадовать поклонников нежными утренними фото.
Певица опубликовала серию снимков, сделанных для глянцевого журнала, на которых позировала в монохромной обстановке спальни. Знаменитость для фото выбрала очень простой образ, как будто только что проснувшейся девушки со слегка взъерошенными волосами и без макияжа. Наряд тоже был соответствующий — боди молочного оттенка и серый объемный свитер.
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Основной упор в съемке стилисты сделали не на яркость внешности или декор, а на эмоции и выражение лица Веры — на всех фото артистка искренне смеется. Сама Вера, прокомментировав кадры, уточнила, что такое настроение, как на снимках — ее привычное состояние.
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
"Чаще бываю именно в таком настроении. Особенно, когда рядом люди, с которыми могу быть расслабленной, даже на работе. Так случилось и на этой съёмке. Команда была на одной волне, в одном прекрасном настроении. А фотограф просто и талантливо запечатлел это... Поэтому я на всех фото получилась настоящей", - описала Вера процесс съемок.
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Поклонники творчества знаменитости не удержались от комментариев и похвалили Веру за искренние эмоции и по-домашнему "уютные" фото:
Стоит отметить, что недавно Вера Брежнева провела еще одну впечатляющую фотосессию, на это раз у бассейна. Изюминкой кадров, на которых певица позировала в бикини стал объемный свитер и массивная милитари-обувь.
А еще поразили поклонников топлес-кадры от Веры Брежневой. Для рекламы одного из продуктов для женщин певица согласилась на откровенные кадры.