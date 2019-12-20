ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Неожиданно! Виктория Бекхэм призналась, что подарит Дэвиду на Рождество

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.12.2019 - 19:34
Неожиданно! Виктория Бекхэм призналась, что подарит Дэвиду на Рождество
Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/davidbeckham)

Звезда решила удивить мужа

Виктория Бекхэм обожает давать советы по стилю, тренировкам и макияжу. Знаменитая красавица часто делится обучающими роликами, записывает видео для своего микроблога и YouTube-канала, в которых по ходу старается рассказывать интересные факты о себе. Недавно вместе с подругой – звездным визажистом Лизой Элдридж – они продемонстрировали два варианта макияжа на праздники. Но разговоры, разумеется, вышли далеко за пределы теней и идеальной тональной основы.

Неожиданно! Виктория Бекхэм призналась, что подарит Дэвиду на РождествоВиктория и Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В преддверии Рождества они коснулись такой актуальной темы, как подарки. И Виктория поспешила рассказать, что подготовила своему любимому супругу. По словам бизнесвумен, это был сложный выбор, но результатом она довольна. «Что подарить Дэвиду? У него есть все! Так что я решила подарить ему паззл… с моим портретом! Шучу! Это будет фото всех детей… Но это будет действительно сложный паззл со множеством элементов. Дэвид, возможно, будет собирать его до следующего Рождества», – пошутила Виктория, известная чувством юмора.

Неожиданно! Виктория Бекхэм призналась, что подарит Дэвиду на РождествоБекхэмы обожают семейные праздники (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм обожают семейные праздники и стараются каждый из них проводить вместе. В этом году пара отметила 20 лет со дня свадьбы, и, похоже, эта дата еще сильнее сплотила знаменитостей. Они регулярно ездят на совместный отдых, вместе с детьми устраивают вечеринки, а также стараются поддерживать друг друга в рабочих проектах.

К примеру, Дэвид не пропускает ни одного показа своей супруги, на своей странице в Instagram пиарит ее косметический бренд. А Виктория хвалит достижения мужа – экс-футболиста, а теперь бизнесмена и основателя собственной компании – и не упускает случая рассказать, как гордится им. К слову, что Дэвид подготовил для Виктории на Рождество, остается загадкой. Но наверняка нечто не менее оригинальное!

О муже, отношении к Spise Girls, тату и улыбке: Виктория Бекхэм откровенно ответила на самые частые вопросы о себе Это очень мило! Виктория и Дэвид Бекхэм с 8-летней Харпер оригинально поздравили всех с Днем доброты (видео)
Новости Украины Виктория БекхэмДэвид Бекхэм
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь