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Неоправданно дорого: Кайли Дженнер сделала дочери очередной роскошный подарок

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.12.2019 - 21:33
Неоправданно дорого: Кайли Дженнер сделала дочери очередной роскошный подарок
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли возмутила сеть

Кайли Дженнер, которая недавно вновь получила звание самой молодой миллиардерши в мире, может позволить себе все, что душа пожелает. Поэтому 22-летняя красотка устраивает грандиозные вечеринки, возит друзей на райские острова на частном самолете, демонстрирует любовь к самым дорогим вещам в мире и одежде от брендов класса люкс. Похоже, к такой же роскоши она намерена приучить и свою годовалую дочь Сторми.

Неоправданно дорого: Кайли Дженнер сделала дочери очередной роскошный подарокКайли и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Накануне Кайли поделилась новым доказательством этого факта. Так, девушка показала сториз с годовалой малышкой, которая примеряет кольцо с крупными бриллиантами. Сеть тут же взорвалась рассуждениями, что такое кольцо – слишком щедрый подарок для такой маленькой девочки. Сейчас оно отлично сидит на ее пальчике, но уже скоро оно станет ей мало, а потому такой презент не имеет смысла.

Подарок для Сторми (видео: instagram.com/theshaderoom)

Напомним, до этого девушка уже успела сделать Сторми несколько дорогих подарков. Первый – культовая сумка и мечта каждой модницы Hermes Birkin (стоит такой презент около 300 тысяч). Второй подарок – двухэтажный кукольный домик. Это точная копия особняка, в котором начинались съемки о семействе Кардашьян. Так что подарок имеет и символическое значение.

Неоправданно дорого: Кайли Дженнер сделала дочери очередной роскошный подарок

Кайли обожает одинаковые наряды с подругой (фото: instagram.com/kyliejenner)

Также младшая из династии не перестает удивлять соблазнительными фото. Вчера она продемонстрировала красное мини-платье с принтом , которое дополнила сумочкой ему в тон. Интересно, что звезда вновь продемонстрировала свою страсть к похожим нарядам со своей подругой Анастасией Караниколау.

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Новости Украины Кайли Дженнер
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