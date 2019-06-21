"Ненавижу и люблю": эмоциональная Тодоренко всполошила сеть признанием о Топалове

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая рассказала о своих неоднозначных чувствах к мужу

Регина Тодоренко всегда открыта для своих поклонников. Она с удовольствием пускает из за кулисы съемок многочисленных проектов, над которыми работает, и радует семейными сценами из жизни с мужем Владом Топаловым и сыночком Михаилом. На новом фото в Instagram телеведущая решила показать разные грани отношений в паре и заговорила о своих чувствах ко второй половинке.

Звезда позирует в полосатом пиджаке с оригинальной брошью. Ее волосы собраны в высокий пучок, а на лице запечатлены яркие эмоции, будто ведущую застали врасплох. Рядом с ней – муж, который одет в удобную толстовку и с банданой на голове. Влад с легкой улыбкой сморит на жену, приобняв ее.

"Высокие отношения. Люблю и ненавижу одновременно…" - подписала Регина семейный кадр.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники пары решили под постом порассуждать об отношениях, а также стали гадать, почему ведущая может испытывать к мужу ненависть. Ведь их пара со стороны выглядит счастливой и гармоничной. А некоторые сделали совсем не утешительные и выводы, посчитав, что таким образом Регина сообщает о разводе! Другие предположили, что все дело в знаках Зодиака, ведь Регина – Близнецы, а Влад – Скорпион, поэтому им сложно порой найти общий язык.

"Любимая пара!", "Что по правде вы разводитесь?", "Вы развелись?!", "Близнецы - это какие-то ангелы по сравнению со Скорпионами. Люблю оба знака, но блин... Сочувствую! Это пройдет!", "Вы супер пара!", "Твой милый радоваться будет весь век, ведь ему досталась такая счастливая жена. Региша, ты супер!", "Это и есть настоящие чувства", "Влад - мужик! Баба бессует, а он спокойно смотрит со стороны и ждет, когда баба уйдет и вернется его Регина. Счастья вам! И терпения!", "Без любви нет ненависти! По-нашему по-бразильски. Главное гореть!" - утешали подписчики.

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоенкко попросила совет касательно совмещения работы и материнства.

Напомним, Регина Тодоренко повеселила сеть оригинальным утренним фото с Владом Топаловым.