"Ненавижу болеть": Тодоренко поделилась честным фото без фильтров и макияжа

Телеведущая и молодая мама Регина Тодоренко не раз восхищала и поражала поклонников своей неутомимостью и неисчерпаемой энергией. Ведь она успевает снимать несколько своих ТВ-проектов, выпускать линию одежды, путешествовать и уделять внимание мужу и маленькому сыну. Видимо, ее закаленный путешествиями по всему земному шару организм все же не выдержал и дал сбой - артистка заболела. К тому же, она все еще кормит малыша грудью, что также сказалось на общем состоянии.

На своей странице в Instagram болеющая Регина показала честное фото без фильтров, на котором она запечатлена без макияжа. Растрепанная девушка держит в руках стаканчик с кофе и с несчастным видом смотрит на камеру - несмотря на плохое самочувствие и упадок сил, ей приходится работать, ведь от нее зависят множество людей и нельзя позволить себе срывать графики.

Супруга Влада Топалова призналась, что раньше ей даже немного нравилось болеть, однако сейчас она это ненавидит и более того - считает безответственным.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Ненавижу болеть! Считаю это безответственным делом! Раньше мне казалось романтичным посидеть дома, немного похандрить с носовыми платочками и любимым плакательным фильмом, но теперь все это, вышеперечисленное, не более чем халатное отношение к своему здоровью и эксплуатация организма. Рррр. Спасибо тебе, доктор, что так быстро примчался и осмотрел меня. А вы как считаете, болезнь - это дело случая или эгоизм?" - откровенно написала Тодоренко.

Мнения подписчиков разделились, однако все они желают ведущей поскорее выздороветь и больше не болеть. Многие также советуют молодой маме беречь себя и немного сбавить обороты.

Организм показывает тебе, что нужно немного успокоится и отдохнуть

Болезнь это реакция организма на перегрузку

Думаю, что это сигнал организма в любом случае, что надо немного сбавить темп

Для меня болезнь это сигнал организма, что он устал и пора притормозить

Заболеть раз дело случая, а болеть постоянно - безответственность

Это сигнал организма, что нужна передышка

Выздоравливай скорее

Болезнь ...это ответная реакция....на перегруз...и морально и физически

Ой, тебя так жалко. Скорей выздоравливай

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко рассказала об оригинальных методах закалки, к которым ей доводилось прибегнуть в течение жизни и работы в шоу Орел и Решка и которые укрепили ее иммунитет.

А вот муж Регины Тодоренко, Влад Топалов растрогал трепетным признанием о сыне Михаиле.

Кстати, уставшая Регина Тодоренко пожаловалась на загруженные будни работающей мамы.