"Немного помешана": Настя Каменских в одном белье сделала признание о своей слабости

Настя Каменских любит провоцировать сетевую публику провокационными фото – она может себе легко позволить позировать не только в крошечных бикини и белье, но даже вовсе обнаженной! Откровенные снимки всегда вызывают бурю обсуждений, но певица спокойно реагирует на критику и признается, что практически никогда не читает комментарии под своими фото. Так, на свежем снимке артистка предстала перед фанами во всей красе – она позировала в черном белье.

Настя сделала селфи в примерочной. Вокруг нее на полу разбросаны личные вещи и одежда, в сама Настя красуется у зеркала в черном комплекте и белых массивных кроссовках. Девушка демонстрирует сочные формы на камеру.

Макияж певица предпочла сделать с акцентом на глаза. Кстати, недавно она показала, как наносит повседневный мейкап. В носу у звезды виднеется серьга-кольцо.

Горячее фото Насти можно ценить тут

"Я немного помешана на шоппинге. А вы?" - поинтересовалась звезда у поклонников на английском языке.

В комментариях фаны NK восхитились ее аппетитными формами, они оставили немало откровенных комплиментов в адрес соблазнительной горячей красотки.

Вау, Настя, полегче

Фигура супер

Пушка

Настюша, ты супер

Ох и замечательная и прекрасная

Секс бомба

Фигура супер

Сексуальная фигура

Красавица

Шалена

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских наглядно показала, как "собирает" повседневный образ и попутно засветила плоский животик в белье. Она предпочла надеть пальто персикового оттенка на объемный спортивный костюм, дополнив комплект шапкой.