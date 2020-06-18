Что у нее с губами? Викторию Бекхэм раскритиковали в сети за перебор с "уколами красоты"

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Красота звезды попала под сомнения

Виктория Бекхэм вновь оказалась в центре обсуждений. На днях признанная икона стиля и красоты представила новый праймер своей бьюти-линии – Cell Rejuvenating Priming Moisturizer in Golden drops. По словам знаменитости, средство дарит коже идеальное теплое сияние, так подходящее к летнему загару, а к тому же оно отлично ощущается на коже.

Новое видео Виктории (видео: instagram.com/victoriabeckham)

Продемонстрировать действие продукта она, по своему обыкновению, решила сама. Сидя напротив окна, Виктория наносит продукт на скулы, легко вбивая его пальцами в кожу. Выглядит 46-летняя звезда отлично: кожа буквально светится (и не только благодаря праймеру), глаза и брови аккуратно подведены, а на губы нанесен блеск, который сделал их зрительно более объемными.

Но поклонникам показалось, что дело не только в блеске. Они предположили, что супруга Дэвида Бекхэма сделала накануне несколько уколов красоты. Они устроили под постом звезды настоящее обсуждение внешности экс-певицы. «Ты использовала Ботокс до или после того, как разработала новинку?», – написал один из фолловеров. «Что случилось с твоими губами?», – добавила еще одна подписчица, сопроводив текст эмодзи в идее пчел.

Звезда восхищает молодостью (instagram.com/victoriabeckham)

Но нужно отдать поклонникам должное: многие из них как обычно не стали углубляться в то, почему звезда выглядит столь идеально. А просто похвалили ее красоту и новый продукт.

Она остается просто идеальной

Ты так красива

Такая милая

Восхитительная! Вау!

Отличный цвет волос

Ты выглядишь просто нереально

Так чудесна

Ты просто неимоверная

А можно попросить, чтобы Виктория вернулась на сцену?

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, Виктория стареется не упоминать никакие манипуляции с внешностью у косметологов и пластических хирургов, говоря о своей внешности. Она утверждает, что главные секреты красоты – это здоровы сон, правильно питание и много воды. В то же время специалисты считают иначе. Так, пластический косметолог Карл Тавберидзе в материале для издания Grazia провел свое «расследование». По его словам, у экс-"перчинки" сделано буквально все: скулы, щеки, носослезная борозда, угол и овал лица, подбородок и губы. Осталось только приподнять уголки бровей.

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Автор: Lite