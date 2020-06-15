Пара старых кроссовок и джинсы: Виктория Бекхэм честно призналась, в чем ходит дома

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звезда ответила на массу вопросов о стиле

Виктория Бекхэм – одна из самых влиятельных личностей в мире моды и куратор Graduate fashion week – ответила на вопросы выпускников о своем стиле и его развитии, сообщает the Guardian. По словам экс-певицы, ранее она одевалась ярко и вызывающе, так как это был своеобразный способ защитить себя, стать более уверенной. «Когда я была в Spice Girls, были стилисты, которые одевали группу, но в моей личной жизни я никогда не работал со стилистом. Раньше я носила много структурированных платьев с корсетом, и у меня все еще есть некоторые из этих платьев, но мой личный стиль стал более расслабленным. Оглядываясь назад, я думаю, это был признак неуверенности…

Звезда рассуждает о стиле (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Когда бизнес начал развиваться, и я стала более занятой, мой стиль изменился, потому что я просто не могу бегать по студии, делая все на высоких каблуках. Мне приходится жонглировать: быть мамой, быть женой, быть в студии каждый день. Я помню, как однажды на шоу в Нью-Йорке я носила мужские брюки и кроссовки, и все сходили с ума: «Боже мой, на ней кроссовки!» Моя уверенность определенно выросла, когда я стала старше. Я знаю, что работает на меня, что выглядит хорошо, что заставляет меня чувствовать себя уверенно и комфортно. Я не чувствую себя обязано доказывать кому-то с помощью одежды», – призналась икона стиля.

С годами звезда стала более увереннойв себе (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Также Виктория рассказала, какой тип одежды составляет ее повседневный гардероб. Карантин она провела в загородном доме в Котсуолде с мужем Дэвидом Бекхэмом и тремя из их четырех детей: 17-летним Ромео, 15-летним Крузом, а также 8-летней Харпер. В то время как Харпер предпочитала носить школьную форму дома, одежда остальных членов семьи была более непринужденной.

«…Я все еще встаю рано и занимаюсь каждый день, затем одеваюсь для работы и для комфорта. Пара старых джинсов, футболка или джемпер – все, что мне надо», – признается Виктория. Также супруга Дэвида Бекхэма рассказала, что они выходили на прогулку на даче каждый день, поэтому единственная обувь, которая ей была нужна – старая пара кроссовок. «Так приятно просто заниматься делами с семьей и не слишком задумываться о том, что бы надеть», – делится икона стиля.

Виктория обожает расслабленный спортивный стиль (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Но несмотря на радость от возможности побыть с семьей, Бекхэм призналась, что с нетерпением ждет возможности вернуться к работе. «Я не могу дождаться, чтобы снова запустить ателье», – сказала она. – Я скучаю по выходам. Хороший ланч в пабе с семьей и друзьями, несколько бокалов вина. Я действительно благодарна за время, проведенное в семье, но теперь я готова вернуться в социум…».

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Автор: Lite