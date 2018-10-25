"Не вижу себя больше": актер "Дизель шоу" покидает проект из-за смерти Поплавской

Фото: актеры "Дизель шоу" (facebook.com/dizelshow)

Актер признался, что не видит смысла выступать на сцене без погибшей Марины Поплавской

Шоумен Олег Иваница, актер студии "Дизель шоу", участники которой попали в жуткое ДТП на трассе Киев – Львов, в результате которого погибла участница команды Марина Поплавская, заявил о решении покинуть проект.

Как признался Иваница на личной странице в Instagram, смерть коллеги оказалась для него сильным ударом. Из-за этого актер не видит себя больше в программе.

"Не вижу себя больше в рамках проекта. Как ни стараюсь. Когда происходят трагические события, в голове колоколом звенит вопрос "ПОЧЕМУ?" Он настолько пронзительный, что отсутствие ответа вообще неприемлемо", – написал юморист.

Скриншот поста (instagram.com/o_ivanitsa)

Иваница также вспомнил события, предшествующие трагедии.

"Ответ начинаешь находить в самом себе. Потому что не подошел к ней, и не сказал, чтобы она ушла с того места. Что оно опасное. И не слушать, когда она скажет, что каждый из нас тут сидел, и что тут самое пейзажное окно, и за Мишкой надо присмотреть... Просто взять и увести ее оттуда! Что не надо было ехать ночью. Что надо было поднять вопрос о втором водителе. Надо было сделать что угодно, чтобы этого не случилось!" – добавил он.

По мнению артиста, шоу должно продолжаться и радовать зрителя, как того хотела бы Марина Поплавская, однако без него.

"Мариночка видела смысл своей жизни в том, чтобы радовать зрителей. И это действительно прекрасный смысл. И Шоу должно продолжаться. И зрители должны продолжать радоваться. И так и будет. Но я не могу себя представить на сцене "Дизель Шоу" без нее. Не хочу. Ухожу", – заключил Иваница.

Фото: Олег Иваница (facebook.com/dizelshow)

Пост актера менее чем за сутки собрал более 7 тыс. лайков и сотни комментариев, в которых многие зрители проекта призвали юмориста не горячиться и оставаться с командой. Некоторые также выразили опасения, что другие актеры шоу последуют примеру Иваницы.

Скриншот комментариев (instagram.com/o_ivanitsa)

Напомним, украинская актриса, одна из участниц команды "Дизель шоу" Яна Глущенко, которая 20 октября попала в жуткое ДТП вместе со своими коллегами, рассказала о погибшей Марине Поплавской и об их отношениях. Глущенко отметила, что Мари (она никогда не любила, когда ее называли по отчеству), всегда была наставницей команды, мудрой, доброй и очень ранимой душой.

Как сообщалось ранее, известный телеведущий, сценарист, продюсер и актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин инициировал флешмоб в память о погибшей в жутком ДТП коллеге Марине Поплавской.

Видео: РБК-Украина