"Не бачу себе більше": актор "Дизель шоу" залишає проект із-за смерті Поплавської

Фото: актори "Дизель шоу" (facebook.com/dizelshow)

Актор зізнався, що не бачить сенсу виступати на сцені без загиблої Марини Поплавської

Шоумен Олег Іваниця, актор студії "Дизель шоу", учасники якої потрапили в страшне ДТП на трасі Київ – Львів, в результаті якого загинула учасниця команди Марина Поплавська, заявив про рішення залишити проект.

Як зізнався Іваниця на особистій сторінці в Instagram, смерть колеги виявилася для нього сильним ударом. З-за цього актор не бачить себе більше в програмі.

"Не бачу себе в рамках проекту. Як не намагаюся. Коли відбуваються трагічні події, в голові дзвоном дзвенить питання "ЧОМУ?" Він настільки проникливий, що відсутність відповіді взагалі неприйнятно", – написав гуморист.

Скріншот поста (instagram.com/o_ivanitsa)

Іваниця також згадав події, що передували трагедії.

"Відповідь починаєш знаходити в самому собі. Бо не підійшов до неї, і не сказав, щоб вона пішла з того місця. Що воно небезпечне. І не слухати, коли вона скаже, що кожен з нас тут сидів, і що тут саме пейзажне вікно, і за Мишком треба доглянути... Просто взяти і забрати її звідти! Що не треба було їхати вночі. Що треба було підняти питання про другого водія. Треба було зробити що завгодно, щоб цього не трапилося!" – додав він.

На думку артиста, шоу повинно продовжуватися і радувати глядача, як того хотіла би Марина Поплавська, проте без нього.

"Мариночка бачила сенс свого життя в тому, щоб радувати глядачів. І це дійсно прекрасний зміст. І Шоу має тривати. І глядачі повинні продовжувати радіти. І так і буде. Але я не можу себе уявити на сцені "Дизель Шоу" без неї. Не хочу. Йду", – уклав Іваниця.

Фото: Олег Іваниця (facebook.com/dizelshow)

Пост актора менш ніж за добу зібрав понад 7 тис. лайків і сотні коментарів, в яких багато глядачів проекту закликали гумориста не гарячкувати і залишатися з командою. Деякі також висловили побоювання, що інші актори шоу візьмуть приклад з Іваниці.

Скріншот коментарів (instagram.com/o_ivanitsa)

Нагадаємо, українська актриса, одна з учасниць команди "Дизель шоу" Яна Глущенко, яка 20 жовтня потрапила у жахливу ДТП разом зі своїми колегами, розповіла про загиблу Марини Поплавської та про їх відносини. Глущенко зазначила, що Марі (вона ніколи не любила, коли її називали по батькові), завжди була наставницею команди, мудрою, доброю і дуже вразливою душею.

Як повідомлялося раніше, відомий телеведучий, сценарист, продюсер і актор "Дизель шоу" Євген Сморигін ініціював флешмоб в пам'ять загиблої в жахливому ДТП колеги Марини Поплавської.

Відео: РБК-Україна