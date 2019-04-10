"Не трачу время": Лилия Ребрик сделала неожиданное признание о семье и быте

Фото: Лилия Ребрик с мужем и дочерью Дианой (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая показала, как она провела свой внеплановый выходной

Популярная телеведущая Лилия Ребрик давно стала примером для своих поклонников. Знаменитость успевает уделить время детям, побыть наедине с мужем, поддерживая романтику в отношениях, а также встает ни свет ни заря, чтобы провести интересный и насыщенный утренний эфир на одном из ведущих украинских каналов. Звезда решила поделиться с пользователями сети небольшим секретом, как выкроить свободное время для самых близких. Она отметила, что выходной старается провести с семьей, а домашние хлопоты доверяет клининговой компании. Об этом Лилия написала в Instagram-аккаунте.

Ведущая сообщила, что у нее внезапно наметился внеплановый выходной, и она решила использовать его с толком – посвятить семье. Свой выбор между бытом и общением с родными людьми она делает легко и не задумываясь, а уборку и домашние дела доверяет специалистам.

"У мене сьогодні несподівано видався вихідний! І одразу вибір: провести його з родиною, чи зануритися у домашні справи та прибирання? От Ви що б обрали? Що ви робите, коли з`являється вихідний? Я над собою працюю, можна сказати виховую себе, вчусь не витрачати свій час на зайве і обираю варіант "гуляти, відпочивати й насолоджуватися". Тим паче, що така можливість видається не надто часто. А прибирання довіряю спеціалістам", - заявила она, сопроводив пост романтичным фото с мужем, хореографом Андреем Диким.

Фото: Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким (instagram.com/liliia.rebrik)

Позже Лилия опубликовала трогательные фото на прогулке со старшей дочерью Дианой. Теплый весенний день мама и девочка провели в парке у озера с лебедями. Лилия всячески баловала дочку и даже покатала ее на спине, вызвав у Дианы счастливую улыбку.

Фото: Лилия Ребрик с дочкой Дианой (instagram.com/liliia.rebrik)

"Прекрасний день! Чим Ви займалися сьогодні? Все банально? Працювали? Чи було щось цікавого? P.S. З появою молодшенької все частіше носимо старшеньку на руках. Знайома ситуація?" - поинтересовалась теледива.

Подписчики звезды пришли в восторг от семейного фотосета. Они то и дело одаривали маму и дочку комплиментами.

Фото: Лилия Ребрик с дочкой Дианой (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ви дуже класні! Приємно спостерігати за такими теплими стосунками як у Вас в сім'ї!", "Самі красиві дівчата України", "Какие Вы красивые!", "Вы такие класные!", "Чудесное фото. Красотки", "Лилия, вы всегда излучаете позитив и дарите заряд хорошего настроения!", "Які Ви чудові!" - писали комментаторы.

Ранее Лилия Ребрик показала шикарную фигуру в белом платье.

Кстати, Лилия Ребрик очаровала совместным снимком с мужем и дочкой.