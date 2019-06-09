"Не представляю жизнь без тебя": Ефросинина растрогала признанием близкому человеку

Маша Ефросинина поздравила свою сестру Лизу с Днем рождения. Свое эмоциональное поздравление популярная телеведущая написала на своей странице в Instagram.

При этом Ефросинина также опубликовала фотографии вместе с Лизой. Маша написала, что ее сестра умеет по-настоящему дружить и, что она не просто так родилась в международный День друзей.

Маша Ефросинина с сестрой Лизой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша подчеркнула, что Лиза - образцовая мать и ее любви хватает на всех детей, поэтому они будут всегда ей гордиться.

Маша Ефросинина с сестрой Лизой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Тебе неплохо было бы посвятить и День Дочери, так как ты умудряешься быть внимательной и заботливой дочерью нашей маме за нас двоих. И от меня лично нарекаю этот день Днем сестры - я не представляю свою жизнь без тебя, без твоих черных глаз-пуговок, иногда таких отчаянных, часто игривых и постоянно мыслящих!!! Я люблю тебя, мой дрыщик!" - написала Ефросинина.

Маша Ефросинина с сестрой Лизой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Она также извинилась за то, что не может в этот день быть рядом со своей сестрой.

Пользователи сети отрегулировали на трогательные слова телеведущей:

Спасибо большое, Мария, что вы такие умеете любить ценить;

Это так трогательно;

Самое большое счастье, что вы есть друг у друга!!!

Замечательное поздравление!

С днем рождения Лизу! Дружбы, взаимопонимания, гармонии вам!

Скриншот с Instagram

Напомним, Маша Ефросинина призвала женщин любить себя без макияжа. При этом ведущую очень печалит, что многие женщины сильно зависят от мнения других.

Ранее сообщалось о том, что Ефросинина впечатлила смелым образом в ультракоротких шортах.