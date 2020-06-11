"Не побоялся": Владимир Остапчук высказался о хайпе на скандале с разводом и звездной болезни

Владимир Остапчук стал объектом пристального внимания украинской интернет-общественности после громкого скандала с разводом – официально он расторг брак с экс-супругой Еленой Войченко в марте, хотя, по словам шоумена, фактически отношения супругов прекратились гораздо раньше. Так, ведущий в мае официально представил новую возлюбленную – Кристину Горняк.

В интервью изданию "theLime" он рассказал, почему решил придать огласке личную жизнь, а также сделал признание о звездной болезни.

Ведущий уверяет, что не хотел во всеуслышание говорить о новых отношениях, тем не менее ему пришлось публично высказаться, ведь его личная жизнь стала достоянием общественности.

Владимир Остапчук совсем недавно публично представил новую возлюбленную - Кристину Горняк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Наши отношения с Леной (бывшая супруга Владимира – прим. ред.) прекратились в августе. Интервью моей бывшей супруги появилось в январе-феврале. Что происходило эти пять месяцев? Почему оно не появилось сразу? Понимаете? Я был поставлен в такие обстоятельства, когда я должен был что-то сказать. Появились обвинения в мою сторону – я на них ответил", - пояснил шоумен.

Владимира расстроило, что его адрес прозвучи обидные и слова о том, что он "загулял, бросил, не обеспечивает детей". "Все это неправда! И я об этом сказал, никого не оскорбляя. Лена – прекрасный человек, и дети у нас замечательные", - подчеркнул Владимир.

Ведущий прокомментировал обвинения в том, что он делает пиар на разводе и новом романе.

Владимир Остапчук решил рассекретить личную жизнь, чтобы поставить точку в скандале с разводом (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Наши отношения с Кристиной длятся около полугода. Конечно, за это время мы мелькали в "сторис" друг-друга. … Конечно, я мог просто написать пост в Инстаграме, но я пошел на неприятный разговор с Катей (Катя Осадчая и программа "Светская жизнь" - прим. ред.), чтобы все вопросы, которые есть у публики, были сняты. Не побоялся и пришел. И Кристина молодец, что пришла, ей-то вообще это не нужно", - пояснил свою позицию ведущий и ответил, что такой поступок был продиктован необходимостью поставить точку в вопросе его личной жизни и к хайпу эти действия отношения не имеют.

Также он пояснил, почему достаточно резко отвечал некоторым пользователям сети на обвинения и обидную критику в соцсетях. Владимир отметил, что не смог совладать с собой, когда вопрос коснулся его близких людей.

"Я тогда зашел к этому человеку в "личку" и сказал, что если он еще хоть одно слово скажет, я его найду… И меня так смешат потом ответы вроде: "Зачем вы меня обижаете? Я же женщина, а вы - публичный человек". То есть это не дает мне права сказать правду, защитить себя и своих родных?!" - возмутился он.

Владимир Остапчук признает, что сорвался на подписчиках из-за резких высказываниях о его близких (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Кроме того, Владимир заявил, что испытал на себе "звездную болезнь", но случилось это после "Евровидения 2017", где он был ведущим – шоумен столкнулся с некоторыми проявлениями "звездности". "Тогда мой продюсер Сергей Перман быстренько поставил меня на место…. Он пришел и сказал мне: "Вова, попустись". Я всегда воспринимаю и прислушиваюсь к обоснованной критике. Мы поговорили, я все услышал и понял", - вспоминает шоумен.

Напомним, что ранее бывшая жена Владимира Остапчука высказалась о его регулярных изменах.