"Не перестаю восхищаться": Топалов растрогал сеть признанием о Тодоренко

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец рассказал, почему гордится и восхищается своей женой

Молодая мама Регина Тодоренко регулярно восхищает поклонников своей неуемной энергией и трудоспособностью - ведущая успевает вести собственные ТВ-шоу, сниматься в рекламе, воспитывать маленького сына, уделять время мужу и даже ездить на отдых. При этом она всегда потрясающе выглядит и очень быстро привела фигуру в порядок после родов. Не смог удержать своего восхищения активной супругой и Влад Топалов.

На своей странице в Instagram певец опубликовал милое фото с женой - на нем они стоят рядом в обнимку, смотрят друг на друга и счастливо смеются. Регина запечатлена в красивом розовом сарафане, а Влад - в простой белой футболке.

В подписи к публикации Топалов рассказал, как он восхищается и гордится своей любимой и пообещал всегда быть рядом и поддерживать ее.

"Закончила сезон. Или закончили... ну, я то там особо ничего не сделал)))) но мы переживаем все вместе так или иначе.@reginatodorenko, медведь! Ты - крутой! Горжусь! Уважаю! И не перестаю восхищаться и, порой, удивляться! Твоей энергии, твоему теплу и радости! Крутая! Жму твою лапу, обнимаю, целую и поздравляю тебя и всю твою команду! С вами работать легко и интересно! Так держать! А я - всегда рядом!" - трогательно прокомментировал артист.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

В комментариях пользователи сети в очередной раз отметили, что они просто прекрасная пара, а Влад - замечательный муж.

"Как я рада, что вы счастливы!"

"Красивая пара, счастья вашей семье"

"Регина супер энержайзер позитив"

"Влад, ну просто супер!!! Настоящий, респект"

"Как же мило"

"Два живчика-ништячка"

"Ты молодец, что поддерживаешь жену, без такой поддержки ничего бы не вышло!"

"Самая красивая пара, обожаю вас!"

"Влад, поздравляю. Какие, моменты которые такие счастливые. Очень, здорово получилось красивые удачи тебе во всем"

"Такие вы позитивные"

"Так приятно наблюдать за вашей парой"

"Ваша пара как лучик света! Ооочень нравитесь"

"Мы тоже любим Регину! и поздравляем, просто женщина 100500 дел в секунду!"

"Какие вы классные. Ну а ты Влад - большой молодец"

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, Регина Тодоренко поразила неожиданным признанием. Ведущая заявила, что готова к рождению второго ребенка и что они с Владом Топаловым очень хотят девочку.

Ранее Тодоренко и Топалов снялись в стильной фотосессии, показав сцены из супружеской жизни. Пара рассказала о предстоящей пышной свадьбе и воспитании сына Михаила.

Кстати, Регина Тодоренко сыграла на фортепиано вместе с сыном в трогательном видеоролике.