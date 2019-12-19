"Не как у Кардашьян": травести-дива Монро подвела итоги года

Знаменитая украинская травести-дива Монро нашла время, чтобы подвести итоги 2019 года. По словам 41-летней звезды, он был у нее очень контрастным.

На своей страничке в Instagram она сообщила поклонникам, что, с одной стороны, она многое не успела в уходящем году, а с другой - успела все и даже больше.

"С какого-то перепугу я решила на пробежке подвести итоги года и, чем больше углублялась в глубины памяти, тем удручающе становился мир вокруг. То не сделала, там не побывала, здесь не дожала, туда вообще не рыпалась... год пролетел, как круг на американских горках, на которые я так и не решилась взобраться.

СтопЭ, детка. Да ты из-за границ не вылазила, крутые (возможно кто-то считает иначе, но это их проблемы) видео снимала, мотивационные посты писала, стольких людей вдохновила, личным опытом делилась, ни одной новой морщины, минус 4 кг на финише и грызло (я так ласково лицо называю) продолжает мелькать на ТV! Кошечки, собачки - это по умолчанию", - написала в сети она.

Также Монритта сравнила себя с голливудской дивой Ким Кардашьян:

"Иногда полезно пролистать свою ленту в инста, или обратиться к Google photo, чтобы вернуть уверенность в том, что год прошел в ярких событиях, пусть и не таких громких, как у Ким Кардашьян, но давайте по честному, кто из адекватных людей захочет жить жизнью Ким!? То-то же. Я купила шампанское, кручу букли, сегодня последняя съемка #впикувідмонро. Так что после нужно отметить с командой удачный сезон! А в субботу встречайте во Франковске на конкурсе Miss Eldorado 2019. Будет красиво!".

Свой пост травести-дива сопроводила фото в привычном для нее экстравагантном образе.

Травести-дива Монро (Фото: instagram.com/monritta)

Напомним, ранее травести-дива Монро рассказала, как будет праздновать Новый год. 41-летняя звезда поделилась, что значение новогодней ночи считает переоцененным. Поэтому знаменитость задалась вопросом, что же плохого в том, что она хочет провести праздник одна и в спокойствии.