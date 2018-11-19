"Не хочу быть третьей лишней": Оля Полякова представила откровенный сингл "Любовница"

Оля Полякова — Любовница
Королева ночи Оля Полякова, которая вновь порадовала возвращением на паркет Танцев со звездами, подарила своим поклонникам новый сингл — на этот раз очень чувственный и откровенный. Сильная песня "Любовница" уже вызвала волну восторженных комментариев на официальной youtube-страничке Поляковой.
Новый хит Поляковой — исповедь любовницы, которая понимает, что украла любовь у другой женщины. При этом в песне поется: " Я возвращу все, что украла, любовницей быть я не выбирала".
Автором музыкы и слов выступила Ольга Животкова (Бажана).
Слова песни "Любовница" Оли Поляковой:
Я докурю последнюю свою,
Сама с собой поговорю начистоту,
По правде как же стала я такой?
Я посмотрю сама себе в глаза,
Ведь он был счастлив с ней,
пока я не пришла и не взяла себе ее любовь.
Стоим на перекрестке,
Перекрой наши с ней слезы.
Он не мой и никогда не был моим,
Любим другой.
Я не хочу быть третьей лишней,
Переключу дальний на ближний,
Я возвращу все, что украла,
Любовницей быть я не выбирала.
Я не хочу быть третьей лишней,
Я заплачу за то, что так вышло.
Виновница я и я отступаю,
Любовницей быть я не выбираю.
Я просто долго так его ждала,
Любила словно никого и никогда,
Хотела я, чтоб был он только мой.
Я затянусь им свой последний раз,
Я вычеркну из сердца нас,
Я каюсь в том, что счастлив был он всегда со мной.
Смотри, что мы наделали,
На три не делится целое.
Не мой, и никогда не был моим,
Любим другой.
Чувственная Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Поклонники Поляковой поспешили оставить свои комментарии относительно нового хита своей любимицы.
"Круто, душевно, цепляет за самые глубокие струны души!" — пишет Vikafm Otyn.
"Какая прекрасная песня и исполнение. Восхищаюсь творчеством и бешеной энергетической силой. Безумно нравится видео. Спасибо за приятные моменты", — благодарит _aleks 2018.
"Аж кровь в жилах стынет от вокала, проникает в сердце... Очень, очень, очень красивая, хорошая песня и ролик супер. Такие песни будут жить вечно! Оля, Вы наша Легенда. Спасибо что дарите Миру такое прекрасное и не повторимое", — восхищается Вячeслав Тимшин.
"Трогательно и жизненно. Браво!" — лаконично благодарит Инна Ялтанец.
"Оля, песня шикарная! Очень близкая, очень зацепило) У меня аж слезы на глазах! Спасибо вам большое!" — отмечает Юлия Таранец.
"Я даже не узнаю голос Оли, но песня великолепная", — пишет Марина Иванова.
"Непривычно видеть Олю в таком амплуа, но ее голос безграничен, мне кажется этой девушке подойдет любой репертуар, и такой песне есть место быть! Глубокое исполнение", — подчеркивает Анастасия Юрьева.
Скриншот комментариев: youtube.com/Оля Полякова
Напомним, ранее Оля Полякова эпатировала своих фанов очень смелой и яркой фотосессией в стиле БДСМ. Вместе с певицей тогда снимались участники шоу "Топ-модели по-украински".
Также отметим, что ранее Полякова рассказала, как относится к шопингу и какой дорогой аксессуар прикупила в бутике Dolce&Gabbana.
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