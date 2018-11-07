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"Назад в СРСР": на пісню легендарної групи The Beatles зняли новий кліп

Lite » Зірки 07.11.2018 - 20:45

Відео: The Beatles - Back In The U. S. S. R. (youtube.com/The Beatles)

Напередодні 50-річчя і перевидання легендарного подвійного альбому культової рок-н-рольної групи The Beatles в мережі опублікували ще один новий кліп на пісню "Back In The U. S. S. R." (Назад в СРСР), вiдомо, що не так давно з'явився кліп на ще одну їх пісню "Glass Onion". Відзнятий і випущений "Назад в СРСР" був до 50-річчя з дня виходу подвійного альбому "The Beatles 1968", ще відомого, як "Білий альбом". Музичне відео було опубліковано на YouTube-каналі "The Beatles".

&quot;Назад в СРСР&quot;: на пісню легендарної групи The Beatles зняли новий кліп

Скріншот відео (youtube.com/The Beatles)

У відео відображений  приїзд всесвітньо відомої ліверпульської четвірки на гастролі в радянську країну, який так i не вiдбувся. Для створення відеоролика автори використовували кадри з радянської хроніки.

За сюжетом сценарію кліпу, легендарні "бітли" нібито прибувають до СРСР для того, щоб виступити на гастролях. Але, як відомо, в реальності цього ніколи не сталося.

&quot;Назад в СРСР&quot;: на пісню легендарної групи The Beatles зняли новий кліп

Скріншот відео (youtube.com/The Beatles)

Відео включає багато кадрів з радянської хроніки, на яких відображені сталінські висотні будівлі, Червона площа в Москві і безліч інших легковпiзнаваємих об'єктів.

Відомо, що на дев'яте листопада запланований випуск перевидання альбому. Воно буде включати в себе сім дисків.

Нагадаємо, ми писали, в минулому році Олівія Харрісон, вдова учасника британської рок-групи The Beatles, виявила рукопис раніше невідомої і не записаної пісні.

Раніше повідомлялося, що гітара, на якій грали учасники легендарної британської групи The Beatles Джон Леннон і Джордж Харрісон, була продана на аукціоні в Нью-Йорку за 408 тис. доларів.

А ще ми розповідали, що в 2013 році у віці 72 років помер співавтор перших пісень The Beatles, британський співак і гітарист Тоні Шерідан.

Рекомендуємо подивитись:

Відео: РБК-Україна

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