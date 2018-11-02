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Glass Onion: вышел новый клип легендарных The Beatles

Lite » Звезды 02.11.2018 - 09:16

The Beatles - Glass Onion (2018 Mix) Видео: YouTube / The Beatles

В преддверии юбилейного переиздания "Белого альбома" (White Album) 1968 года британской рок-группы The Beatles вышел новый клип на песню Glass Onion. Ролик представляет собой анимацию с использованием редких архивных фотографий "ливерпульской четверки". 

The Beatles 9 ноября выпустит набор роскошно представленных пакетов "White Album", включая супер-семиместный набор из 7 дисков, состоящий из 50 ранее неизданных записей, которые все недавно были объединены с 5.1-канальным объемным звуком.

Glass Onion: вышел новый клип легендарных The Beatles

Скриншон: The Beatles - Glass Onion (2018 Mix)

Над созданием клипа работали сэр Пол Маккартни и художник Ричард Гамильтон.

Песня Glass Onion впервые была выпущена 50 лет назад третьим треком на "Белом альбоме". Она содержит множество аллюзий на другие произведения "четверки".

Glass Onion: вышел новый клип легендарных The Beatles

Скриншон: The Beatles - Glass Onion (2018 Mix)

Как мы писали, в прошлом году Оливия Харрисон, вдова участника британской рок-группы The Beatles, обнаружила рукопись прежде неизвестной и не записанной песни

Ранее сообщалось, что гитара, на которой играли участники легендарной британской группы The Beatles Джон Леннон и Джордж Харрисон, была продана на аукционе в Нью-Йорке за 408 тыс. долларов.

Напомним, в 2013 году в возрасте 72 лет скончался соавтор первых песен The Beatles, британский певец и гитарист Тони Шеридан.

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Видео: РБК-Украина

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