Найду лучше: невеста Виктора Павлика всколыхнула заявлением о нем и его бывших женах

Виктор Павлик и его невеста, 25-летняя Екатерина Репьяхова готовятся к свадьбе, которая должна состоятся уже этим летом. Счастливая невеста выбирает платье. Но не забывает отбиваться от критиков в сети, которые ставят под сомнение искренность отношений в паре с существенной разницей в возрасте и обвиняют девушку в том, что она увела певца из семьи. Екатерине надоело молчать, и под одним из последних постов она нашлась, что ответить.

Так, девушка поделилась комментарием своего избранника для одного из украинских изданий, где он подробно рассказал, какие изменения произошли в его жизни с появлением Екатерины.

"Ось так відповів ВП:

- не катався на лижах в Альпах

- не працював так багато

- не поспішав додому

- не готувався до весілля

- не відчував в собі стільки сили

- не мав такого натхнення для творчості

- не ходив так часто в кіно та просто гуляти

- не пив еспресо

- не був так багато часу тверезим

- не подорожував Европою не по роботі", - заявил Виктор журналистам.

Виктор Павлик с невестой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Но не всем понравились откровения певца. Так, одна из пользовательниц сети написала под постом: "А что ему мешало делать это все со своей женой? На чужих слезах счастья не построишь!"

"А при чому тут взагалі колишня дружина одна чи інша? Будь-які розставання не обходяться без сліз, так давайте весь світ перестане жити. Віктор так само залишав другу свою дружину, заради третьої і що? Це їм завадило прожити 20 прекрасних років разом. Не пишіть дурниць, коли нічого не знаєте", - ответила ей невеста артиста.

Тогда подписчица девушку предостерегла ее: любвеобильный певец может бросить ее ради пятой избранницы. "Напугали. Ну і чудово. Знайду кращого значить, якщо залише", - нашлась Екатерина.

Скриншот комментариев

Ранее Виктор Павлик ответил хейтерам в сети, которые упрекнули его из-за существенной разницы в возрасте с молодой возлюбленной.