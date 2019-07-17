"Навалилась на меня": Вика из НеАнгелов вспомнила о неприятном инциденте с поклонницей

Вика Смеюха призналась, как однажды повстречала поклонницу в нетрезвом состоянии. О крайне неприятном инциденте солистка поп-группы НеАнгелы рассказала на съемочной площадке праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа.

Жизнь успешных и популярных людей со стороны может казаться идеальной. Но зачастую артистам приходится сталкиваться с негативом и неадекватным отношением. Однажды неприятная история произошла и с участницей группы НеАнгелы Викой Смеюхой.

"Не скажу, что ко мне прям умышленно хотели сильно приблизиться, но были люди в нетрезвом состоянии. Например, помню случай в Египте, когда девушка просто проходила мимо и сказав: "Ооо, я всегда мечтала с тобой сфотографироваться", прямо навалилась на меня. Естественно, это неприятно", – поделилась солистка группы НеАнгелы Вика Смеюха.

Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

По словам певицы, сама она придерживается здорового образа жизни, поэтому в таком состоянии Вику не увидишь.

"Человек должен уважать себя. Так что прошу всех поклонников не выпивать, потому что дисконтроль всегда сбивает с толку. Поверьте – артист не полюбит вас, если вы будете на него наваливаться", – отметила певица в интервью каналу "Украина".

Отметим, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" споют самые популярные украинские артисты – Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы Время и Стекло, MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, Антитіла, НЕАНГЕЛЫ, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу канала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Напомним, ранее Вика из НеАнгелов в одном только одеяле покорила естественной красотой и мудростью. Вика порассуждала на тему того, какую роль в этом мире играет творческий человек.

Также до этого Смеюха показала свой жаркий отдых в Одессе. Исполнительница, как обычно, сменила несколько пляжных образов.