Национальный отбор на Евровидение-2020: объявлены имена полуфиналистов и третьего члена жюри

СТБ и UA: Суспільне мовлення объявили имена полуфиналистов и третьего члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020. С 8 февраля в прямых эфирах телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов, среди которых KHAYAT, Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil и Элина Иващенко.

Третим судьей Национального отбора на Евровидение-2020 стал генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине «ТАВР Медиа», генеральный директор «Хіт FM» Виталий Дроздов.

Полный список полуфиналистов Нацотбора:

[О] – украинская инди-поп группа, обладатели премии «Хит года» по версии KissFM, приз в номинации «Свежая кровь» Jagermeister Music Awards, дважды финалисты APPS Music & SZIGET, участники более 20-ти музыкальных фестивалей, среди которых Koktebel Jazz Fest, «Білі ночі», Atlas Weekend, Waves Vienna и др.

KHAYAT – молодой украинский артист и автор песен, работает в жанре фольктроника. Один из самых ярких полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2019, после участия в котором выпустил дебютний альбом KHMIL', ставший синтезом электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов.

Assol – певица, которая в пят лет сумела покорить украинский шоу-бизнес, полуфиналистка вокального шоу «Голос країни».

CLOUDLESS - бойз-бенд получил широкую известность в 2017 году благодаря хиту «Між світами», ставшему саунд-треком к сериалу «Школа». Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу.

GARNA – сольный проект украинской певицы Алены Левашевой в коллаборации с музыкальным продюсером Алексеем Хорольским. Автор собственных песен, вокалистка симфонического кроссовер оркестра Prime Orchestra и кавер проекта Manera.

Katya Chilly – известная украинская певица, музыкант и композитор, хедлайнер многих музыкальных фестивалей. В творческом багаже певицы 5 альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании, более 1000 в Украине.

FO SHO - афро-украинский хип-хоп проект, созданный в начале 2019 года. Сестры Бэтти, Мириям и Сиона Ендале очень гордятся своим уникальным культурным происхождением и демонстрируют его в своих песнях и энергичных живых выступлениях, а их музыка – это симбиоз современных жанров от trap до hip-hop.

David Axelrod – известный украинский певец, музыкант и композитор.

Александр Порядинский – певец и композитор, автор хитов, самый молодой победитель вокального шоу «Х-фактор».

TVORCHI – молодые музыканты из Тернополя, создающие музыку, которую слушает весь мир. Их хит «Believe» в считанные дни вошел в топ-10 в чартах Google Play в Украине.

GIO – молодой музыкант, который работает в жанре pop-music. Автор и композитор, участник популярных вокальных шоу «Х-фактор» и «Голос Країни», также выступал с оркестром «Lords of The Sound».

Jerry Heil – молодая украинская певица, автор и композитор, «Прорыв года» по версии премии Jager Music Awards, «Открытие года» по версии журнала Viva, номинант на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: «Лучшая исполнительница», «Лучшая песня», «Открытие года». Ее «#ОХРАНА_ОТМЄНА» стала хитом, набрав 14 млн. просмотров на YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes.

KRUTЬ – певица и бандуристка Марина Круть, которая начала свой путь музыканта 15 лет назад. Работает в уникальном стиле, объединив электронный саунд и старинный инструмент вокруг своего самобытного голоса, и часто представляет Украину и современную украинскую музыку на различных фестивалях и шоукейсах.

Элина Иващенко – в музыке с 5-ти лет. Победительница двух популярных вокальных шоу Украины («Х-фактор» и «Голос. Діти»), радиоведущая, преподаватель вокала и обладательница Гран-при фестиваля «Черноморские игры-2018».

Go-A – группа, которая в своем творчестве соединила украинский вокал, современные танцевальные бити, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Участники самых известных музыкальных фестивалей («Джаз Коктебель», «Країна мрій», «Гогольфест» и др). Неоднократно представляют украинскую музыку в Израиле, Польше, Белоруси.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – коллаборация украинской электронной группы MOONZOO, работающей в стиле Sad Dance (“танцевальная музыка для тех, кому не весело”), и американского репера F.M.F. Sure. Дебютный альбом MOONZOO в конце 2018 года был назван украинскими музыкальными СМИ одним из лучших релизов года.

- В этом году есть очень важное нововведение конкурса. Оно ограничивает участие в Нацотборе артистов, у которых был хотя бы один концерт в РФ с 2014-го. Тем не менее, мы получили достаточное количество заявок от артистов самых разных жанров и музыкальных направлений – как известных широкой аудитории, так и от начинающих, что для Национального отбора всегда приоритетно. Поборотьcя за право представлять страну хотят и исполнители, которые успели внести вклад в украинскую музыку и обладают необходимым опытом - Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil. Но я уверен, что не менее интересно будет наблюдать за дебютом новичков. Ведь именно Нацотборе зажигаются новые имена. Традиционно я желаю всем полуфиналистам удачи в этой непростой, но интересной борьбе, - прокомментировал музыкальный продюсер Национального отбора Руслан Квинта.

- В этом году среди участников Национального отбора много молодых исполнителей. Приятно видеть, что украинский шоу-бизнес развивается и появляется много новых и талантливых артистов. Международный песенный конкурс Евровидение дает каждому участнику невероятной шанс привлечь поклонников по всему миру, и я уверен: представитель Украины использует свой шанс по полной. Верю в то, что украинцы выберут того, кто достойно представит нашу страну на международном уровне, – отметил член правления UA: Суспільне мовлення Ярослав Лодыгин.

Виталий Дроздов

Новый судья Национального отбора-2020 Виталий Дроздов в украинской музыкальной индустрии давно признан одним из лучших экспертов. Много лет удерживает на лидерской позиции радиостанцию «Хіт FM», является членом жюри крупных музыкальных премий Украины и принимает участие в важных для украинской музыки событиях.

- Я очень ценю, что мне доверили стать частью профессионального жюри Национального отбора на Евровидение 2020. Надеюсь, что мой почти 30-летний опыт работы на радио будет полезен при выборе именно той песни и того артиста, которые смогут зацепить массовую европейскую аудиторию. Украина – одна из сильнейших музыкальных стран в Европе на сегодня. И для меня идеальный представитель Украины на Евровидении – это артист с ярким образом, с выраженным мелодизмом, современной подачей и аранжировкой. Среди всего музыкального материала, представленного полуфиналистами отбора, я буду искать песню-«ракету», которая сможет запомниться зрителям буквально с первого раза. Такова специфика конкурса «Евровидение», ведь именно такая песня имеет больше всего шансов на победу, - комментирует Виталий Дроздов.

22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определится порядок выступлений первого и второго полуфиналов.

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Телевизионная съемка Национального отбора на Евровидение будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.