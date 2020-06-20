Наталья Могилевская в прозрачной накидке ошеломила пикантными фото в ванной

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица предложила фанам угадать, чем же она занималась в ванной

Наталья Могилевская не скучала на карантине - певица активно занималась творчеством. На днях она представила нежный и одновременно зрелищный мини-фильм о любви на карантине "Любов - то велика сила", который состоит из пяти клипов певицы на новые версии уже успевших полюбиться ее поклонникам хитов. Кроме того, 44-летняя артистка будоражит откровенными кадрами в своем Instagram.

Так, Наталья опубликовала фото из весьма необычной фотосессии, которая была сделана в ванной комнате. Звезда предстала в кадре в легком белом платье в пол на тонких бретелях, поверх которого надела прозрачную накидку из полиэтилена.

Могилевская в томной позе позировала, стоя прямо в ванне, а не еще одном кадре она уселась на бортик, соблазнительно закинув ногу на ногу.

Наталья Могилевская устроила фотосессию прямо в ванной (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Выбирайте! 1 или 2 Ваши версии, чем я занимаюсь в ванной? ;)" - предложила поклонникам угадать Наталья.

Фолловеры отреагировали на публикацию многочисленными восторженными комплиментами и принялись гадать, в каком творческом проекте артистка участвует на этот раз. Большинство склонилось к мнению, что знаменитость снимает новый клип.

Снимаете клип, первая мне больше нравится

Может быть вы снимаете новый клип?

Наташа- это супер секси

Гидропарк рулит))

Зарабатываете деньги, т.е. снимаете клип

Первая красивая, но вы красивая везде и всегда!!!

А мне 2 ну очень хорошо нравится, а особенно лицо

Скриншот комментариев

Ранее Наталья Могилевская откровенно рассказала про отношения с Владом Ямой.

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Автор: Lite